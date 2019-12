Hannover

Die Tarifreform im Nahverkehr bringt für eine Nutzergruppe heftige Nachteile. Es betrifft einige derjenigen, die den sogenannten Regionaltarif nutzen, also Monatskarten, die für Fahrten zwischen dem Gebiet des Großraum Verkehr Hannover (GVH) und benachbarten Landkreisen gelten. Sie müssen teilweise mehr als 20 Prozent Preisaufschläge verkraften.

„Ein völlig falsches Signal“

Kunden im Regionaltarif haben zwischenzeitlich Post vom GVH erhalten und bei den Preisänderungen nachgerechnet. Ergebnis: Wer etwa zwischen Celle und Burgwedel oder Wunstorf und Bückeburg pendelt, soll statt 77,40 Euro künftig 94,80 Euro zahlen. „In Zeiten in denen der Nahverkehr attraktiver werden soll, ist das ein völlig falsches Signal“, schreibt ein Leser der HAZ. Andere kritisieren, dass zwar die Preise, nicht aber das Angebot in der Fläche merkbar stiegen. „Ich werde künftig wieder das Auto nutzen“, heißt es in mehreren E-Mails.

Ziel des GVH war es, die Tarifreform aufkommensneutral zu gestalten – bei den Gesamteinnahmen aus dem Fahrscheinverkauf sollen keine Verluste entstehen. „Das lässt sich nicht bewerkstelligen, ohne dass jemand negativ betroffen ist“, sagt Sprecher Tolga Otkun. Nach Otkuns Angaben verkauft der GVH derzeit etwa 4000 Karten pro Monat im Regionaltarif. Keine größeren Preisänderungen gebe es für diejenigen, die künftig ein Jobticket nutzen, und für die, ins Stadtgebiet Hannovers fahren.

GVH überprüft Auswirkungen der Reform

In den sauren Apfel beißen müssen Kunden, die lediglich zwischen Nachbarlandkreisen und Hannovers Umland pendeln – laut Otkun sind es rund 1000. „Das ist bei rund 180.000 Abonnenten von Monatskarten ein sehr geringer Prozentsatz“, erklärt er. Man werde sich aber die Auswirkungen der Tarifreform noch einmal ansehen und möglicherweise nachsteuern. Dies sei allerdings nicht als Versprechen zu werten.

Von Bernd Haase