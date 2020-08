Misburg

In Misburg soll an der Thönser Straße ein neuer Supermarkt entstehen – das geht aus einer Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Misburg-Anderten hervor. Laut der Verwaltung soll dieser für eine „städtebauliche Aufwertung und Verbesserung des Einzelhandels sorgen“. Der Aldi-Markt wird direkt an der Thönser Straße entstehen und die Erschließbarkeit des Deurag-Nerag-Geländes nicht behindern. Dort könnten neue, dringend benötigte Gewerbeflächen entstehen. „Die Zufahrt über die Thönser Straße bleibt erhalten. Eine Anfahrbarkeit des Deurag-Nerag-Geländes ist zudem über mehrere weitere Straßen sowohl von Norden als auch von Osten her möglich“, teilte die Verwaltung mit.

Aldi-Markt wird zweigeschossig

Laut dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Urs Mansmann, gibt es eine angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt in Misburg. Daher wollte seine Fraktion von der Stadt wissen, ob zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird. Dabei bezieht sich die Partei auf einen im September 2019 gefällten Ratschluss. In diesem heißt es, „bei der Genehmigung von Neubauten für Einzelhandel und Gastronomie (soll) darauf hingewirkt werden, dass diese künftig grundsätzlich als mehrgeschossige Bauten mit Wohn- und/oder gewerblicher Nutzung realisiert werden, soweit dies städtebaulich verträglich ist“. Doch wird diese Vorgabe eingehalten? „Der geplante Aldi-Markt ist insofern zweigeschossig als die Stellplätze platzsparend nicht neben sondern unter dem Verkaufsraum gebaut werden“, informierte die Stadt. Die Antwort löste ein Raunen beim Gremium aus. „Eine Tiefgarage als zweigeschossig anzusehen, kann ich absolut nicht nachvollziehen“, sagte die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Uta Engelhardt ( Bündnis 90/Die Grünen).

Keine zusätzlichen Wohnungen

Eine Wohn- oder Gewerbebebauung werde es – trotz zweigeschossiger Bauart – aber nicht geben. „Aufgrund der Hanglage des Grundstückes wirkt er zur Straße eingeschossig, was aber durchaus der Höhe der umliegenden Gebäude entspricht. Eine weitere Aufstockung wurde mit dem Bauherren erörtert, von diesem jedoch am konkreten Standort als schwer vermietbar eingeschätzt“, erklärte die Verwaltung weiter.

Bislang ist das Vorhaben seitens der Verwaltung noch nicht öffentlich in einer Bezirksratssitzung vorgestellt worden. „Mittlerweile wird das Thema über die Sozialen Netzwerke besprochen und es gibt unheimlich viel Diskussionen“, weiß Patrick Hoare. Der Fraktionsvorsitzende der CDU forderte deswegen die Verwaltung auf, das Bauvorhaben öffentlich vorzustellen und Fragen der Bevölkerung zuzulassen. Wie Dennis Dix, Pressesprecher der Stadt Hannover mitteilte, wird die Öffentlichkeit rechtzeitig über das Vorhaben informiert. „Eine öffentliche Präsentation des Vorhabens im Stadtbezirksrat ist für Herbst geplant“, sagte er auf Anfrage. Weitere Details zum Bau des Marktes seien aber zum jetzigen Zeitpunkt noch vertraulich.

