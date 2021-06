Marienwerder

In der Leineaue bei Marienwerder wird eine rund 15 Hektar große ehemalige Ackerfläche in extensiv bewirtschaftetes Grünland umgewandelt. Das Areal zwischen dem Klosterforst und dem Sommerdeich pachtet Biolandwirt Knut Peters aus Großenheidorn zur Beweidung mit einer Mutterkuhherde von maximal zwanzig Tieren. „Ich möchte den Menschen bewusst machen, dass Tiere genutzt werden und gleichzeitig artgerecht gehalten werden können“, sagt Peters. Die gesamte Maßnahme ist Bestandteil des Projektes „Mehr Natur in der Stadt“ zur Förderung der biologischen Vielfalt und eine Maßnahme im „Agrikulturprogramm“ der Landeshauptstadt Hannover.

Fokus liegt auf Regionalität

„Der Fokus des Projekts liegt auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Regionalität“, sagt Beate Butsch vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Stadt Hannover. Bereits im April hat ihr Fachbereich auf der Fläche eine Saatgutmischung aus regionalen Gräsern und Kräutern angesät. „Es sind rund 35 verschiedene Pflanzenarten, die als Futter für die Weidetiere dienen und zugleich insektenfreundlich sind“, sagt Butsch. Ein artenreiches Grünland sei bedeutend für den Umweltschutz und die Biodiversität von Pflanzen, Insekten und Vögeln. Dazu ist nicht nur die Bepflanzung, sondern auch die Beweidung wichtig. „Für einige Insekten sind Kuhfladen lebensnotwendig“, erzählt Peters.

„Wir verwerten das gesamte Tier“

Peters wirbt für ein gesünderes und wertschätzendes Verhältnis gegenüber Fleisch und verkauft deshalb nicht nur die beliebtesten Stücke. „Wir verwerten das gesamte Tier“, sagt der Bio-Landwirt. Nicht nur die gesamte Verwertung der Rinder, sondern besonders Peters regionale Ausrichtung begrüßen die Verantwortlichen der Stadt Hannover: Die Tiere werden in der Region geboren, wachsen hier auf, werden auf Peters Hof geschlachtet und anschließend in seinem Hofladen und den Märkten in Hannover verkauft. „Wir sind froh, einen Landwirt mit eigener Schlachtung gefunden zu haben“, sagt Annegret Pfeiffer vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, „Uns ist es wichtig, dass das Fleisch in der Region bleibt“.

Projekt wird öffentlich gefördert

Mit dem Projekt möchte die Stadt Hannover die regionale Lebensmittelherstellung fördern und den Menschen Möglichkeiten geben, einen Bezug zum Essen herzustellen. Dazu gehört auch, zu wissen, wo es eigentlich herkommt. Die Kosten für die Anlage des Grünlandes betragen rund 40.000 Euro. Die Pflanzung und die Anwuchspflege neu zu pflanzender Bäume kostet weitere 60.000 Euro. „Finanziert wird das Vorhaben aus Finanzmitteln für Ersatzmaßnahmen zur Kompensation von Versiegelungen“, erzählt Martina Dahms, ebenfalls vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün.

Im Herbst werden fünf Schatten spendende Baumgruppen mit insgesamt 31 Bäumen (Eichen, Ulmen und Weiden) gepflanzt. „Bevor die Tiere nächstes Jahr auf die Grünfläche können, müssen sich die Pflanzen erst etablieren“, sagt Dahms. Voraussichtlich ab dem Sommerhalbjahr 2022 kann Peters Mutterkuhherde dann auf ihre neue Weide.

Von Lucas Kress