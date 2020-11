Hannover

Noch sieht die Wiese am Emmy-Lanzke-Weg gänzlich unspektakulär aus. Es wächst Gras, viel mehr auch nicht. Die Stadt will aber aus der Grünfläche einen attraktiven Ort für Heuschrecken, Schmetterlinge und viele andere Insekten machen. Allein schon für das Vorhaben bekam Hannover jetzt als eine von 40 Kommunen im bundesweiten Wettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ einen Preis in Höhe von 25.000 Euro. Das Besondere: Die Stadt geht gemeinsam mit dem Wohnungsbauunternehmen Hanova vor, weil sie die Anwohner einbinden will.

Insektenschutz mit blühenden Pflanzen

Für den Insektenschutz wollen die städtischen Fachleute den Grünzug am Emmy-Lanzke-Weg in Hannover-Vahrenheide in den nächsten zwei Jahren verändern. Ein Teil der städtischen Wiesen bleibt wahrscheinlich ungemäht, damit Rückzugsorte und Überwinterungsmöglichkeiten für die Tiere entstehen. An einigen Stellen sollen als Nahrungsangebot für die Insekten zahlreiche Arten blühender Pflanzen wachsen, außerdem sind offene Sandflächen und Totholz als Nistangebote geplant. Hanova will auf seinen Grünflächen an den Häusern heimische Gehölze und Stauden pflanzen, um die Lebensbedingungen für Insekten zusätzlich zu verbessern.

Hanova will die Anwohner zur Mitwirkung im Projekt einladen. Eine Idee ist, Saatgut für die Balkone bereitzustellen. „Außerdem bieten wir eine Beteiligung an unseren Pflanz- und Pflegeaktionen an“, erläutert Hanova-Pressesprecher Frank Ermlich. Damit die Bürger Verständnis für den Insektenschutz entwickeln, sollen ihre Wünsche für Gestaltung und Nutzung der Flächen Berücksichtigung finden. Geplant sind ein ökologisches Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen zur Umweltbildung.

Zusammen stark

„In der gemeinsamen Arbeit liegt der besondere Innovationsgehalt des Projektes, denn derartige Kooperationen zwischen der öffentlichen Hand und Wohnungsbaugesellschaften gab es bislang in ganz Deutschland noch nicht“, betont Ulrich Prote, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün. Insgesamt hatten sich 310 Kommunen mit 332 Projekten beim Bundesamt für Naturschutz beworben.

Von Bärbel Hilbig