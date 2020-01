Nebel, Böller-Feinstaub – wie hängt das zusammen?

Hannover

Die Wetteraussichten für den Silvesterabend und die Neujahrsnacht ließen es vorab erahnen: Bei knackigen Frosttemperaturen unter praktisch windstiller Hochdrucklage würde sich mancherorts Nebel bilden. Tatsächlich zogen in der Nacht, teils schon vor dem Jahreswechsel um Mitternacht, zunehmend dichte Schwaden über die Region Hannover und den Norden.Es ereigneten sich zahlreiche Unfälle – obwohl Autofahrer fast überall äußerst umsichtig und teils nur im Schritttempo unterwegs waren.

Garbsen , Isernhagen melden: Man sieht die Hand vor Augen nicht

Nicht überall waren die Nebelschleier gleich dick. So berichten Feiernde, die in der Nacht in Linden-Süd unterwegs waren, dass nichts den Blick in den klaren Nachthimmel verschleierte. Doch fast zur gleichen Zeit bremsten Autofahrer in Garbsen nahe dem Maschinenenbau-Campus der Uni ihre Wagen auf Schrittgeschwindigkeit ab. Später in der Nacht und am frühen Morgen stellten Taxifahrer ihre Wagen zwischen Isernhagen und Langenhagen ab – selbst im Schneckentempo wäre die Weiterfahrt zu riskant gewesen, wie andere Leser berichten. Den öffentlichen Nahverkehr haben die schlechten Sichtverhältnisse offenbar nicht beeinträchtigt. Üstra-Sprecher Udo Iwannek weiß von keiner Störung im Bus- und Stadtbahnverkehr wegen Nebel.

Feuerwerk verstärkt den Nebel

Viele fragten sich schon in der Nacht: Liegt das am Feinstaub vom Silvester-Böllern? Oder hat das Feuerwerk die Nebelbildung zumindest begünstigt? Tatsächlich hatten Experten auch diesen Zusammenhang vorab erklärt. Nebel, wenig Wind, da staut sich der Feinstaub in der Luft über den Städten: „Damit baut sich über Stunden und Tage hinweg eine richtig ungesunde Luftmasse auf. Wir vergiften uns quasi ein klein wenig selbst“, erklärte Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Tatsächlich können Feinstaubpartikel bestimmter Größen in der Luft als sogenannte Kondensationskeime dienen. Kühlt sich die Luft stark ab, kann sie weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Wassermoleküle (also Tröpfchen und Eiskristalle) bilden sich umso leichter, wenn Kondensationskeime zur Verfügung stehen, in diesem Fall die Feinstaubpartikel. Insofern, so die einhellige Meinung der Experten – hat das Feuerwerk die Nebelbildung deutlich unterstützt. Erschwerend sei hinzugekommen, sagt Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst, dass am Vortag feuchte Luftmassen von der Nordsee über Hannover getragen wurden. Ein kräftiger Westwind hätte die Nebelbildung verhindert, aber in der Silvesternacht wehte kaum ein Lüftchen.

Feinstaub-Grenzwert um das Vierfache überschritten

Feinstaub-Messwerte in der Göttinger Straße. Quelle: Niedersächsisches Umweltministerium

Und wie spiegelt sich der Böller-Feinstaub in den Daten der Messstationen wieder? Am Vormittag des Neujahrstages zeigte die Messtation HRSV an der Göttinger Straße (Link wird in neuem Browserfenster geöffnet) unweit des Deisterkreisels in Linden einen Wert von 200 Partikeln der Größe PM10 pro Kubikmeter Luft an. Diese heißen so, weil ihr sogenannter aerodynamischer Durchmesser 10 Mikrometer beträgt. Der entscheidende Grenzwert beträgt 50 Partikel pro Kubikmeter Luft – er darf pro Jahr 35-mal überschritten werden, dann müssen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um EU-Strafen zu vermeiden. Die Messstation auf dem Lindener Berg (HRSW) dokumentierte gleichzeitig 119 Partikel.

Ist der Silvester-Feinstaub eine Gefahr für die Gesundheit?

Diese Frage ist nicht unmittelbar zu beantworten – die Debatte darüber dürfte nun neuen Schwung erhalten. Tatsächlich halten einige Experten Feinstaubpartikel der Größe PM 2,5 für gefährlicher. Denn sie sind so klein, dass sie eingeatmet die Membranbarrieren der Lungenbläschen durchdringen und beispielsweise in Blutzellen gelangen können. Entscheidend ist auch, welche chemischen Substanzen an den Feinstaubpartikeln anhaften.

Stickoxid-Messwert in der Göttinger Straße. Quelle: Niedersächsisches Umweltministerium

Die gemessene Konzentration der Stickoxide zeigt für den Zeitraum des Feuerwerks ebenfalls einen dramatischen Anstieg. Gemessen wurden in der Göttinger Straße in der Spitze 213 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (wird in einem neuen Browserfenster geöffnet) – der Grenzwert liegt hier bei 40 Mikrogramm. Auch er darf mehrmals im Jahr überschritten werden, ohne dass sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind.

