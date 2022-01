Hannover

Alle Energiepreise steigen derzeit um teilweise zweistellige Prozentpunkte, hinzu kommt die Teuerung bei Handwerkern und Dienstleistern und die spürbar zunehmende Inflation. Bei den Wohnnebenkosten, die ja stets erst mit einem Jahr Verzögerung abgerechnet werden, kann es daher bald böse Überraschungen geben.

„Preissprung kann relativ heftig sein“

Randolph Fries, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds Hannover, rät daher dringend, über eine Erhöhung der monatlichen Nebenkostenvorauszahlung nachzudenken. Und weil Energie- und Wohnnebenkosten nicht nur von Mietern bezahlt werden, sondern ebenso von Eigentümern in ihren selbstgenutzten Immobilien, empfiehlt auch Tibor Herczeg vom Verband Wohneigentum Niedersachsen, die Summen zu prüfen und gegebenenfalls Alternativen bei der Energieversorgung in Betracht zu ziehen.

Tibor Herczeg ist Geschäftsführer des Verbands Wohneigentum Niedersachsen. Quelle: Oliver Vosshage Photography / Photostudio

Beide Geschäftsführer haben unabhängig voneinander in ihren privaten Wohnungen zum Jahreswechsel die Nebenkostenvorauszahlungen freiwillig erhöht. Bei Heczeg waren es 15 Prozent. Auch Fries sagt: „Mit 10 bis 20 Prozent sind Sie wahrscheinlich auf der sicheren Seite.“ Und er warnt: „Der bevorstehende Preissprung kann relativ heftig sein.“ Wenn etwa der Vermieter aus guter Absicht bisher einen Billiganbieter für Gas hatte, der Energie für die die Zentralheizung geliefert hat und jetzt wegen der Preisentwicklung Insolvenz anmelden musste, dann können erhebliche Mehrkosten auf die Hausbewohner zukommen.

„Ohnehin lohnt es immer, mit dem Vermieter oder der Verwaltung ein Gespräch zu führen“, sagt Fries: „Das schafft Vertrauen und gibt einem Sicherheit bei der Einschätzung dessen, was auf einen zukommt.“

Randolph Fries ist Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Diese Nebenkosten steigen:

Mehr als 600 Energieversorger haben angekündigt, ihre Strom- und Gaspreise zu erhöhen, teilweise haben sie es schon umgesetzt. Auch in der Region Hannover reichen etliche Stadtwerke weiter, was ihnen selbst mehr abverlangt wird. Folge: bis zu 75 Prozent Preisanstieg allein beim Gas. Der größte regionale Anbieter Enercity allerdings kann die Strom- und Gaspreise stabil halten, weil er ausreichend Reserven aufgebaut hat. Allerdings hatte Enercity die Preise zuletzt im April um 8,9 Prozent (Strom) und 7 Prozent (Gas) angehoben.

Der Fernwärmepreis ist erst im Oktober um gut 11 Prozent gestiegen – hier das Kohlekraftwerk Hannover-Stöcken am Mittellandkanal. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Fernwärmepreis ist an einen Index aus verschiedenen Energieträgern gekoppelt. Er ist im Oktober um 11,22 Prozent teurer geworden. Erst 2021 hat Enercity auch den Trinkwasserpreis wegen großen Investitionsbedarfs angehoben, je nach Haushaltsgröße entstehen so Mehrkosten von 15 bis 18 Prozent.

Auch sonstige Nebenkosten steigen beharrlich. So stimmt derzeit die Ratspolitik darüber ab, die Abwassergebühren in Hannover und einigen Umlandgemeinden zu erhöhen – um saftige 35 Prozent für einen Dreijahreszeitraum , rückwirkend ab Januar 2022. Auch die Müllgebühren sind in den vergangenen Jahren teils erheblich gestiegen.

Auch die Gebühren für die Müllabfuhr steigen. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Noch offen ist, was mit den Grundsteuren passiert. Das Land Niedersachsen hat ein neues Berechnungsmodell eingeführt. In der Summe soll es keine Mehreinnahmen erzeugen, aber es ist zu erwarten, dass einige Gebührenbescheide teurer werden, andere billiger – wahrscheinlich wird es in Ballungsräumen eher teurer. Die Grundsteuern werden von den Bewohnern der Immobilien getragen: bei Mietshäusern sind es die Mieter, bei selbstgenutztem Eigentum die Eigentümer.

Lesen Sie auch

Nebenkosten selbst erhöhen – wo lauern Stolperfallen?

Mieterbund-Geschäftsführer Fries rät, Nebenkostenvorauszahlungen an Vermieter nur dann zu erhöhen, wenn ein gutes Verhältnis bestehe. Das gilt sinngemäß auch für Energieversorger, bei denen man Zweifel an der Liquidität habe. „Wer sich nicht sicher ist, sollte den errechneten Mehrbetrag besser selbst monatlich zurücklegen“, sagt Fries. Ein Extra-Girokonto sollte man dafür aber nicht anlegen, weil dies meist Kontoführungsgebühr verschlingt. Eine Alternative könnte ein Sparbuch sein – das ist bei den meisten Instituten noch kostenfrei.

Warum sollte man nicht übermäßig an Heizenergie sparen?

Jahrelang wurden Mieter aufgefordert, um Geld zu sparen die Heizung nicht zu sehr aufzudrehen. „Manche sind dem zu sehr gefolgt – man sollte eine kontinuierliche Raumtemperatur von 20 bis 21 Grad tunlichst nicht unterschreiten“, sagt Mieterbund-Chef Fries. Sonst drohen Schimmelbildung und ein ungesundes Raumklima, warnt er. Verbraucherschützer raten aber dringend, zum Beispiel die Heizkurven an Heizungsanlagen präzise einstellen zu lassen – allein dadurch lasse sich 10 bis 15 Prozent Energie sparen.

Die Heizung herunterzudrehen, um Geld zu sparen, ist keine gute Idee. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Was können Mieter tun, um Geld zu sparen?

Mieter, die zusätzlich zur Strom- auch die Gasrechnung selbst bezahlen, können prüfen, ob ein Anbieterwechsel hilft, Geld zu sparen. Allerdings raten Verbraucherschützer inzwischen dringend davon ab, einfach nur den billigsten Anbieter zu nehmen. In den vergangenen Wochen waren die Preismodelle mehrerer Billiganbieter gescheitert: Sie mussten die Lieferung einstellen, zigtausende Kunden wechselten automatisch zum regionalen Grundversorger.

Was können Eigentümer tun?

Wer im Eigentum wohnt, hat mehr Möglichkeiten zur Gestaltung. „Die Zukunft geht dahin, möglichst viel von der benötigten Wärme- oder Strommenge selbst zu produzieren“, sagt Verbandsgeschäftsführer Herczeg. Solarkollektoren aufs Dach, Fotovoltaikanlagen an Dach oder Fassade, Erdwärme oder Nutzung von Wärmepumpen: Sowohl für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern als auch erst recht bei freistehenden Häusern gibt es viele Varianten.

Der Trend geht dahin, Wärme und Strom selbst zu produzieren. Quelle: Jan Woitas/dpa

„Weil viele Techniken ausgereift sind, sinken die Investitionskosten“, sagt Herczeg: „Dadurch wird der sogenannte Return of Invest schneller erreicht, also der Zeitpunkt, zu dem sich die Investition auszahlt.“ Vor allem der Altbestand biete „viel Potenzial, um Energie und Kosten einzusparen“. Der Enercity-Fonds Pro-Klima hat dazu ein neues Förderprogramm aufgelegt.

Das müssen Sie allgemein bei den Nebenkosten beachten:

Fernwärme oder Zentralheizung: Wer zur Miete oder im selbstgenutzten Eigentum in einem Mehrfamilienhaus wohnt und an eine Sammelheizung angeschlossen ist (meist Fernwärme oder Zentralheizung), der bekommt vom Vermieter oder Verwalter in der Regel eine Abrechnung, die alle Positionen außer Strom beinhaltet. Hier lohnt es, zu schauen, ob es bei der jüngsten Abrechnung Nachforderungen oder Erstattungen gab. Musste man nachzahlen, dann sollte der Nebenkostenvorschuss dringend angepasst werden, weil die Summen sich in Zukunft sehr wahrscheinlich erhöhen werden.

Wer zur Miete oder im selbstgenutzten Eigentum an eine Sammelheizung angeschlossen ist, sollte die Rechnung prüfen. Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Etagen-Gasheizung: Wer seine Heizung etwa über eine Gastherme selbst betreibt, ob in einer Mietwohnung oder im Eigentum, zahlt in der Regel die Abschläge an den Energieversorger selbst und parallel zu den allgemeinen Nebenkostenvorauszahlungen an den Vermieter. In dem Fall sollte man direkten Kontakt zum Versorger aufnehmen. In der Regel geht das am einfachsten über deren Homepages, sonst per Telefon.

Selbstbewohntes Haus: Wer alleine im eigenen Haus lebt, bekommt naturgemäß keine Nebenkostenabrechnungen vom Vermieter, muss sich aber daher auch selbst um Rücklagen für Nebenkosten und um die Energieabschläge kümmern. Sinngemäß gilt aber das Gleiche wie bei den Nutzern von Gas-Etagenheizungen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Conrad von Meding