Hannover

Lars Wenskowski dachte, er hätte alles richtig gemacht. Immerhin hatte er es dem hannoverschen Telefonanbieter HTP doch so leicht wie möglich gemacht, ihm einen Mobilfunkvertrag zu verkaufen. Umso mehr traf es den 52-jährigen Lehrer, als er von HTP einen ablehnenden Bescheid bekam – man habe Zweifel an seiner Bonität. Tagelang hat der Pädagoge daraufhin recherchiert, nun ist er überzeugt, dass ihm der Vertrag nur aus einem Grund verwehrt wurde: Er wohnt im falschen Viertel, in Linden-Nord. HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen spricht von einem „etwas unglücklichen Fall“ und verweist auf die „Orientierungshilfen“ der Firma Creditreform Boniversum, einer Auskunftei ähnlich der Schufa.

„...müssen wir Ihren Auftrag leider ablehnen“

Der Lehrer, der Mathe, Geschichte und Erdkunde unterrichtet und mit seiner Frau in der Nedderfeldstraße wohnt, suchte am 21. August den HTP-Shop in der Limburgstraße in Hannovers Innenstadt auf. Er füllte ein Formular aus, legte dabei seinen Personalausweis und sogar eine Bankkarte vor, um dem Angestellten die Arbeit zu erleichtern. Nur wenige Tage später, mit Datum vom 22. August, erreichte ihn ein Schreiben des Telekommunikationsunternehmens: Die Bontitätsprüfung bei Boniversum habe „zu unserem Bedauern einen negativen Eintrag ergeben. Aus diesem Grund müssen wir Ihren Auftrag leider ablehnen.“

Lars Wenskowski: „Die Mitteilung hat mich total verunsichert.“ Quelle: privat

„Diese Mitteilung hat mich total verunsichert“, erzählt Wenskowski. Er habe sich gefragt, was er – seine Finanzen betreffend – falsch gemacht haben könnte. Oder ob Kriminelle auf seine Bankdaten zugegriffen und bereits Konten leergeräumt hätten. „Ich hatte noch nie Zahlungsschwierigkeiten, noch nie war meine Bonität angezweifelt worden“, ergänzt der 52-Jährige.

Nur ein negativer Aspekt: die Adresse

Wenskowski tat das, was ihm HTP in dem Anschreiben angeraten und was ihm von einem Callcenter-Mitarbeiter bestätigt wurde: Er holte sich von Boniversum eine kostenlose Selbstauskunft ein. Das Ergebnis war rundherum positiv – mit einer Ausnahme. „Unter den Punkten Insolvenz- und Mahnverfahren oder negative Zahlungsinformationen stand, dass keine Einträge gespeichert sind“, berichtet der 52-Jährige. Bei den „Daten zur Person“ sei er sogar als „überdurchschnittlich“ eingestuft worden – nur beim Punkt „Adressdaten“ als unterdurchschnittlich. „In der Summe kam dabei erstaunlicherweise unterdurchschnittlich heraus“, wundert sich der Mathematiklehrer. Und die „Beitragserfüllungswahrscheinlichkeit“ siedelte Boniversum lediglich bei 86 Prozent an.

175 Quadratmeter, zwei Bäder

In der Nedderfeldstraße, zwischen Limmerstraße und dem Kulturzentrum Faust gelegen, findet man sehr unterschiedliche Immobilien, von schlichten Arbeiterhäusern, die jetzt gerne von Studenten genutzt werden, bis zu schicken, gründerzeitlich anmutenden Bürgerhäusern. Wenskowski lebt mit seiner Frau, die als Beamtin ebenfalls ordentlich verdient, in einem 175-Quadratmeter-Domizil mit Balkon und zwei Bädern, das sicher nichts Ärmliches aufweist. „Auch von daher ist es mir schleierhaft, wie ich alleine aufgrund eines Straßennamens zu einer negativen Bewertung komme“, wundert sich der 52-Jährige.

Wer häufig nachts bestellt, macht sich verdächtig

Bestellen Sie oft nachts bei Onlineshops? Das kann Bonitätsprüfer skeptisch machen. Quelle: Arno Burgi/dpa

Laut Boniversum-Geschäftsführer Ralf Zirbes fließen in das Scoring eines Kunden zwischen 25 und 35 Kriterien ein. Da könne es sogar negativ zu Buche schlagen, wenn jemand häufig zu nachtschlafender Zeit bei einem Onlineshop bestellt – dieser Kunde dürfte wohl kaum einer geregelten Tätigkeit nachgehen, die morgens um sieben beginnt. Zirbes möchte sich aus Datenschutzgründen nicht konkret zum Fall von Lars Wenskowski äußern, bestreitet aber nicht, dass bestimmte Wohnanschriften zu einer Abwertung im Scoring beitragen können. „Dass nur die Adresse zu einem Ausschlusskriterium wird, wenn ein Kunde einen Mobilfunkvertrag abschließen will, halte ich aber für ausgeschlossen“, sagt der Geschäftsführer. Allerdings passiere es schon mal, dass jemandem ein Vertrag verwehrt werde, der diesen abschlägigen Bescheid nicht verdient hat.

Betrug mit falschen Identitäten nimmt zu

Boniversum und HTP verweisen darauf, dass die Betrügereien beim Abschluss von Mobilfunkverträgen stetig zunähmen. Immer häufiger versuchten sich Kunden mit gefälschten Identitäten Verträge zu erschleichen, und darum seien die Telefonanbieter hier vorsichtiger denn je. „Auch wir mussten die Anforderungen an die Bonitätsprüfung bei reinen Mobiltelefonanfragen verschärfen“, erläutert HTP-Sprecherin Mackensen. Lars Wenskowski hätte einen Scoring-Wert von mindestens 90 Prozent erreichen müssen – und fiel mit seinen 86 Prozent automatisch durch den Rost. „Wir prüfen den Einzelfall nicht mehr nach“, ergänzt die HTP-Sprecherin. Einen Generalverdacht gegen Stadtteile mit schlechtem Image hege das Telekommunikationsunternehmen aber nicht, immerhin wohnten 250 von 10.000 HTP-Kunden in Linden.

Für Lehrer Wenskowski ist das alles wenig überzeugend. „Wenn ich mich mit Personalausweis und Bankkarte in einer HTP-Filiale vorstelle, greift das Argument mit dem möglichen Identitätsdiebstahl doch gar nicht“, schimpft der 52-Jährige. Er hat das Vertrauen in HTP verloren, auch wenn sich das Unternehmen inzwischen bei ihm entschuldigt hat: „Mit solch einem Ausleseverfahren gewinnt man schwerlich neue Kunden.“ Der Lehrer hat sein Glück inzwischen bei einem anderen Anbieter versucht – und anstandslos einen Vertrag bekommen.

Kein Anschluss unter dieser Straße Der Verbraucherzentrale Niedersachsen sind Schwierigkeiten, wie sie Lars Wenskowski widerfahren sind, nicht unbekannt. „Bei bestimmten Adressen kann es tatsächlich passieren, dass ich keinen Handyvertrag bekomme“, sagt Kathrin Körber, bei der Verbraucherschutzorganisation für die Themenfelder Telekommunikation und Internet zuständig. Es sei bei Bonitätsprüfungen durchaus üblich, soziodemografische Daten heranzuziehen, und so gebe es auch Punktewerte für Wohnviertel. „Für den Verbraucher ist es dann oft schwer nachzuvollziehen, warum er einen ablehnenden Bescheid bekommt, obwohl er sich nichts hat zuschulden kommen lassen“, erklärt Körber. Insofern könne sie es nachvollziehen, dass der Lehrer aus Hannover zunächst verunsichert und dann verärgert reagiert habe. Die Verbraucherzentrale rät Betroffenen, Transparenz einzufordern und sich genau erklären zu lassen, warum eine Bonitätsprüfung negativ ausgefallen ist. Sollte es hier zu Irrtümern gekommen sein, so Körber, müsse der Verbraucher darauf beharren, dass unrichtige Daten korrigiert und falsche Entscheidungen revidiert werden.

Mehr zum Thema

Bonitätsprüfung: Schufa und Co. bekommen Konkurrenz

Was Verbraucher gegen Identitätsdiebstahl tun können

Von Michael Zgoll