Der Job der Medien ist normalerweise die Gegenwart: aktuelle Nachrichten, direkt an den Hörer, Leser oder Zuschauer gebracht. Doch bei der Media Night, dem niedersächsischen Branchentreffpunkt, ging am Donnerstagabend im Schloss Herrenhausen der Blick nach vorn. „Jetzt ist Zeit, die Zukunft zu feiern“, hieß es im Countdown zur Eröffnung – und dem kamen die 800 Gäste gerne nach.

800 Gäste kamen zur Media Night im Schloss Herrenhausen. Quelle: Rainer Dröse

Die Feier stand dabei auch äußerlich im Zeichen der Zukunft, oder in dem, was man sich früher unter Zukunft vorstellte. Neben den Moderatoren Jasmin Wiegand ( RTL) und Uwe Willmann ( Sat.1) begrüßte auch der 2,40 Meter große Roboter Nox die Gäste mit knarzender Stimme. Science-Fiction-Bilder im Stil der Sechzigerjahre hingen an der Wand und vor der Tür wartete ein detailgetreuer Nachbau eines Delorean – der Zeitmaschine aus dem Achzigerjahre-Film „ Zurück in die Zukunft“.

Medienmacher in Hannover: Joachim Knuth (v. li.), Hörfunkdirektor des NDR, Andrea Lüdke, Direktorin des NDR Landesfunkhauses und Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe. Quelle: Rainer Dröse

Und wie geht es für die Medien in die Zukunft? Schwer zu sagen, meinte der Direktor der niedersächsischen Landesmedienanstalt, Andreas Fischer – denn schließlich seien Experten meistens besonders schlecht darin, Prognosen über ihr eigenes Feld zu treffen. Die meisten Gäste sehen auch eher ihre Aufgabe darin, die Zukunft der Medien zu gestalten – unter ihnen der neue NDR-Fernsehchef Thorsten Hapke und der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe, Thomas Düffert.

Ein Treffen auch für Wirtschaft und Politik

Ebenfalls unter den Gästen waren Vertreter der Politik wie Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers sowie die Oberbürgermeisterkandidaten Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz (tritt für die CDU an) und Vertreter der Wirtschaft wie der Vorstandsvorsitzende der Üstra, Volkhardt Klöppner.

