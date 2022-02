Hannover

Das Mobilfunknetz wird auf mehr Leistungsfähigkeit getrimmt: 5G heißt der neue Standard, der alles enorm beschleunigen soll – vom Internetsurfen über das Empfangen und Versenden großer Datenmengen bis zum Einsatz in der Industrieproduktion und bei der Telemedizin. Lesen Sie hier, wie weit die vier großen Anbieter in Sachen 5G-Ausbau in der Region Hannover sind und was sie planen.

Vodafone: „5G-Ausbau geht mit großen Schritten voran“

Vodafone will laut Pressesprecher Dirk Ebrecht zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur „weitgehend mitnutzen“ und die 5G-Technik „wo immer es möglich ist“ zunächst an den 337 bestehenden Mobilfunkstationen in der Region anbringen – etwa an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dazu werde es „punktuelle Neubauten von neuen Standorten“ geben. Allein in der Landeshauptstadt seien 180 der Mobilfunkstationen 5G-fähig.

In der Region Hannover seien aktuell 97 Mobilfunkstationen mit 5G-Technologie in Betrieb (davon 56 in der Stadt Hannover), an elf Standorten davon funkten die Antennen im leistungsfähigeren 3,5 GHz-Bereich.

Bis Jahresmitte will Vodafone zwölf weitere 5G-Projekte umsetzen, darunter ein Neubau in Hemmingen.

Der 5G-Ausbau geht laut Ebrecht „mit großen Schritten voran“, vornehmlich sogar als „5G-Stand-alone“ – also reine 5G-Technik, die nicht mehr auf die vorhandene LTE-Technik aufsetzt. Diese Technik ermöglicht das „Echtzeitnetz“, da die Übertragungsgeschwindigkeit so hoch und die Verzögerung quasi vernachlässigbar ist.

Eine Vodafone-Mitarbeiterin hält ein 5G-Smartphone in der Hand. Quelle: Federico Gambarini/dpa (Symbolbild)

Das aktuelle Vodafone-LTE-Netz mit 321 Standorten in der Region (172 davon in Hannover) ist laut Ebrecht aber noch nicht am Ende: „Bis Mitte 2022 werden wir noch fünf neue LTE-Stationen in Hannover, Barsinghausen, Hemmingen, Neustadt und Burgdorf in Betrieb nehmen. Zudem werden wir an 13 vorhandenen Stationen zusätzliche Antennen installieren, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser Standorte zu steigern.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Telekom: 2022 werden 28 weitere Anlagen mit 5G erweitert

In der Stadt Hannover hat die Deutsche Telekom laut Pressesprecherin Stefanie Halle 244 Mobilfunkstandorte in Betrieb. „Davon haben heute schon 164 Standorte 5G mit insgesamt 492 Antennen.“ An 40 Stellen sei das die leistungsfähigere Variante im 3,6 GHz-Bereich, und dies werde in den kommenden Jahren „massiv ausgebaut“.

In der Region Hannover insgesamt habe die Telekom 470 Mobilfunkstandorte, davon 338 schon mit 5G ausgestattet. Weitere 28 dieser Anlagen sollen in diesem Jahr mit 5G erweitert werden. Halle: „Wie viele Standorte wir in Zukunft brauchen werden, ist wie immer abhängig von der Nutzung durch den Kunden. Der Hunger nach Datenrate wird auch im Mobilfunk immer größer.“

Werbung für 5G der Deutschen Telekom am Flughafen Tegel in Berlin (Symbolbild). Quelle: Bildagentur-online/Joko

Telefonica (O2): „Hannover ist Schwerpunktregion für den 5G-Netzausbau“

Der spanische Telefonica-Konzern ist in Deutschland für seine Marke O2 bekannt und nennt Hannover eine Schwerpunktregion für den Ausbau seines 5G-Netzes. Derzeit gebe es hier schon rund 170 Antennen mit der neuen Technik, etwa in Hannover, Langenhagen, Hemmingen, Isernhagen, Neustadt, Pattensen, Lehrte, Seelze, Gehrden und Laatzen. In der Landeshauptstadt selbst stünden davon über 100, die mit der besonders schnellen, im Bereich von 3,6 Gigahertz funkenden Technik ausgestattet seien.

Das Unternehmen will den Ausbau laut Pressesprecher Florian Schleicher „in den kommenden Wochen und Monaten sowohl im Stadtgebiet von Hannover als auch in weiteren Gemeinden der Region (…) beschleunigt vorantreiben“. Aktuell erreiche man bundesweit rund 30 Prozent der Bevölkerung (in Hannover etwas mehr als ein Drittel), bis Jahresende soll es die Hälfte sein, Ende 2025 die ganze Bevölkerung.

Heißt das: Immer mehr Antennenstandorte? Nicht unbedingt, sagt der Telefonica-Sprecher: „Für unseren 5G-Ausbau in der Region setzen wir vorwiegend auf bestehende Mobilfunkstandorte. Hier ergänzen wir die vorhandene Technik um den neuen 5G-Standard.“

Das bedeutet 5G Die Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und Drillisch (gehört heute zu 1&1/United Internet) haben im Jahr 2019 im Rahmen eines Auktionsverfahrens von der Bundesnetzagentur Funkfrequenzen für die 5G-Technik im Bereich von 3,4 bis 3,7 Gigahertz (GHz) erworben. Das ist die „reine“ und schnellere, größere Bandbreite bietende der 5G-Varianten (Datenrate ein Gigabit je Sekunde oder mehr möglich). Allerdings ist hier die Reichweite mit etwa einem Kilometer etwas gering, es sind viel mehr Antennen erforderlich. Die 5G-Varianten über die Frequenzen um 700 und 1800 sowie 2100 Megahertz basieren auf der bisherigen LTE/4G-Technik, haben dafür eine Reichweite von etwa fünf bis 15 Kilometern, sind dafür nicht so schnell und können nicht so viele Daten auf einen Schlag transportieren.

1&1: Aufbau eines eigenen 5G-Netzes soll demnächst starten

Der Internetprovider United Internet, zu dem etwa 1&1 und Drillisch sowie die E-Mail-Dienstleister Web.de und Gmx.de gehören, verfügt ebenfalls über 5G-Frequenzen und baut sich ein eigenes Netz auf – das soll dann das vierte Mobilfunknetz in Deutschland werden. Errichtet werden soll es unter Einsatz des Glasfasernetzes von 1&1 Versatel und eigener, noch zu schaffender Antennenstandorte. Außerdem soll es virtuell ausgebaut werden, indem Partnerschaften mit Antennenbetreibern und Mobilfunkanbietern (National Roaming) geschlossen werden.

Pressesprecherin Lisa Pleiß: „Durch die Kooperation mit sogenannten Tower Companies erhalten wir Zugriff auf Tausende bestehende Antennenstandorte und können den Ausbau des europaweit ersten vollständig virtualisierten Mobilfunknetzes (...) so umwelt- und ressourcenschonend gestalten und zugleich unsere Ausbaugeschwindigkeit beschleunigen.“

Zielvorgabe der Bundesnetzagentur für 1&1 ist es, bis Jahresende 1000 Basisstationen zu errichten, bis Ende 2025 dann so viele, dass 25 Prozent der Haushalte in Deutschland erreicht werden und Ende 2030 dann die Hälfte der Bevölkerung – mindestens. Pleiß: „Diese Vorgaben möchten wir natürlich einhalten und möglichst übertreffen.“

Der Aufbau des eigenen 5G-Netzes soll „in den kommenden Wochen“ starten.“

Von Ralph Hübner