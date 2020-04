Messerstecherei am Ostersonntag: Am Maschsee in Hannover ist am Nachmittag ein junger Mann schwer verletzt worden. Nach HAZ-Informationen soll das Opfer zuvor wegen Familienstreitigkeiten mit dem Täter in eine Schlägerei verwickelt worden sein. Wenig später bemerkte der Verletzte seine blutige Wunde und brach zusammen.