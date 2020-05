Netzwerkprobleme bei der Üstra: Ausfall von Automaten, App, Fahrstühlen

Hannover

Eine Störung im Computernetzwerk macht der Üstra an diesem Mittwochmorgen zu schaffen. Wie die Üstra bei Twitter meldet, gibt es Funktionsstörungen bei allen Informationssystemen. Die Kundenbetreuung ist zeitweise ausgefallen, ebenso Online-Fahrplaninfos per Webseite oder App. Derzeit können offenbar auch keine Fahrkarten an den Automaten erworben werden. Auch die Notrufsäulen sind aktuell nicht nutzbar. Zudem wurden Fahrstühle an den Stationen der Üstra außer Betrieb gesetzt. Techniker arbeiten demnach mit Hochdruck an der Behebung der Störung.

Von RND/güm