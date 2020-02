Hannover

Auf dem ehemaligen Weltausstellungsgelände siedelt sich ein weiteres Unternehmen an. Der Degener Verlag, spezialisiert auf Schulungsunterlagen für Fahrprüfungen, errichtet auf dem Grundstück des ehemaligen polnischen Pavillons seinen neuen Firmensitz. „Das Expogelände ist sehr attraktiv: Gut an den Verkehr angebunden, nahe an der Hochschule und am entstehenden Quartier Kronsrode“, sagt Max Büchner, Inhaber und Geschäftsführer des Verlags.

Neuer Firmensitz im Frühjahr 2021 fertig

Die Erdarbeiten für den neuen Firmensitz sind fast beendet. Ende Februar wird das Gebäude hochgezogen. Büchner rechnet mit Fertigstellung im Frühjahr kommenden Jahres. Dann wird der Verlag seinen Sitz von Vahrenheide zum Expogelände verlegen. „Wir wollen uns vergrößern“, sagt Büchner. 65 Mitarbeitern bietet das neue Gebäude Platz, einen Vorführraum für neueste technische Angebote soll es geben.

Der Verlag stellt überwiegend elektronische Lehrmaterialien für Fahrschulen her, darunter Simulatoren für die Auto- und Lkw-Ausbildung. Nur einen geringen Teil der Produktpalette machen klassische Lernhefte für die Führerscheinprüfung aus. Zum Degener Verlag gehören die Kunsthandelshäuser Artes und Ars Mundi. Beide bleiben in der List ansässig.

