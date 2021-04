Linden-Nord/Nordstadt

Es war schon länger klar, dass die Lebensdauer der Dornröschenbrücke begrenzt ist. Umso unverständlicher ist es, dass die Stadt die Abriss- und Neubaupläne so unzureichend vorbereitet hat. Die Brücke ist die zentrale Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen Linden-Nord und der Nordstadt. Es kann nicht funktionieren, sie länger als anderthalb Jahre sprichwörtlich aus dem Verkehr zu ziehen und Radlern und Passanten inakzeptable Umwege zuzumuten. Besonders ältere Menschen oder Familien mit Kindern haben das Nachsehen. Sollen sie allen Ernstes künftig am Rand des Schnellwegs entlangradeln? Dass die benachbarte Justus-Garten-Brücke plötzlich eine zweifache Last tragen können soll, scheint ebenso unrealistisch. Es führt kein Weg daran vorbei: Für die Bauphase muss es eine Behelfsbrücke geben. Auch wenn sie vergleichsweise teuer ist.

Von Juliane Kaune