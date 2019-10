Linden-Mitte

Mehrere Standorte für einen Neubau der IGS Linden soll die Stadt Hannover prüfen. Dieser Forderung des Bezirksrats schließt sich nun die Ampelkoalition im Rat der Stadt an. SPD, Grüne und FDP wollen in die nächste Sitzung des Schulausschusses einen Antrag einbringen, der die Forderung nach einem Neubau unterstreicht und zugleich einen Prüfauftrag für unterschiedliche Standortvarianten beinhaltet. Ziel bei der Ortssuche sei eine „ergebnisoffene Prüfung aller Optionen“, heißt es in einer Mitteilung der SPD. Die Grünen in beiden Gremien haben unter den diskutierten Vorschlägen indes schon einen Favoriten ausgemacht: „Wir würden eine Lösung auf dem bestehenden Gelände am Lindener Berg befürworten“, sagt Daniel Gardemin, der Rat und Bezirksrat angehört.

Zu diesem Ergebnis sind Gardemin und die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion, Silvia Klingenburg-Pülm, nach einem Ortstermin gekommen. Auch Schulleiter Peter Schütz hatte bereits deutlich gemacht, dass die IGS eine Erweiterung am Lindener Berg als bestmögliche Lösung sieht. Demnach könnte auf einer etwa 4000 Quadratmeter großen Fläche im Von-Alten-Garten-Garten zwischen IGS, Kindergarten und Martinskirche ein Schulneubau errichtet werden. Allerdings müssten für diesen Eingriff in den Park ortsnahe Ersatzflächen geschaffen werden, gibt Gardemin zu bedenken.

Zentrale Lage als Vorteil

Der jetzige IGS-Standort liege zentral und sei auch von Linden-Süd und Linden-Nord gut erreichbar, argumentiert er. Andere Standortvorschläge wie ein Gewerbegebiet an der Bernhard-Caspar-Straße, der frühere Conti-Parkplatz am Wasserstadtgelände in Limmer oder ein Areal am Lindener Hafen seien zu weit entfernt oder angesichts der vorhandenen Infrastruktur nicht geeignet. Die Sozialdemokraten wollen sich noch nicht festlegen: „Wir erwarten, dass alle in Frage kommenden Flächen geprüft und auch kreative Vorschläge berücksichtigt werden, zum Beispiel Flächen am benachbarten Friedhof am Lindener Berg, ein Neubau am Standort oder auch eine Überbauung des Westschnellwegs“, sagt Christine Kastning, Chefin der SPD-Ratsfraktion.

Die Grünen sehen einen weiteren Vorteil am bestehenden Standort: Würde ein IGS-Neubau am Lindener Berg geplant, könnte auch ein Teil der Altbauten, die gerade für 8,5 Millionen Euro saniert werden, erhalten bleiben und in ein Gesamtkonzept einfließen, sagt Gardemin. Perspektivisch sollte dann auch die Außenstelle in der Beethovenstraße an den Lindener Berg verlegt werden, sodass dort eine sechszügige IGS mit bis zu 1500 Schülern entstünde.

Gardemin gibt zu, dass es schwer ist, im Stadtteil Ausgleichsflächen für die als Bauland ins Auge gefasste Parkfläche zu finden. „Wir halten auch darum weiterhin an der Idee fest, den Westschnellweg auf gesamter Länge der IGS zu überbauen und damit begrünte Fläche für den Stadtteil und die Schule zu gewinnen.“ Die Stadt solle das prüfen und Fördermöglichkeiten ausloten. Ursprünglich hatte der frühere SPD-Ratsherr Ernst Barkhoff eine solche Variante angeregt.

Grundsatzentscheidung schon im Mai

Schon Ende Mai hatten SPD, Grüne und FDP im Rat der Stadt sich grundsätzlich für einen IGS-Neubau ausgesprochen. In der nächsten Sitzung des Schulausschusses soll diese Absichtserklärung nun in Form eines gemeinsamen Antrags gefestigt werden. Allerdings mit langfristiger Perspektive: Ein Baustart wäre spätestens 2030 möglich. Bereits bis Ende 2020 soll aber eine Entscheidung über den Standort gefallen sein. Nach Auskunft der Stadt werden die Kosten für einen IGS-Neubau im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen.

Kommentar: Gute Aussichten für die IGS Es geht voran – auch wenn die zeitliche Perspektive noch sehr lang ist. Mit dem gemeinsam verfassten Antrag für einen Neubau der IGS Linden hat die Mehrheitskoalition im Rat der Stadt ein Signal gesetzt. SPD, Grüne und FDP machen damit deutlich, dass es keine zukunftsfähige Lösung ist, den maroden Bau aus den Siebzigerjahren zu sanieren. Nur ein neues Schulgebäude bietet der seit Jahren mit baulichem Flickwerk lebenden Schule eine Perspektive. Schon vor der Sommerpause hatte sich der Sinneswandel der Ampelkoalitionäre gezeigt. Der Antrag, der nun im Schulausschuss verabschiedet werden soll, zeigt, dass es nicht bei Willensbekundungen bleibt. Der Bezirksrat hatte den Weg aufgezeigt. Dass die Ratspolitiker den Wünschen des Stadtteilgremiums folgen, ist äußerst selten. Der hartnäckige Kampf der Schüler, Eltern und Lehrer für eine neue IGS hat sich gelohnt. Zwar wird wohl erst frühestens 2030 gebaut. Aber schon jetzt muss die Diskussion über einen Standort konkreter werden, damit das Großprojekt systematisch und zielführend geplant werden kann und nicht auf die lange Bank geschoben wird. Auch dafür wollen die Koalitionäre sorgen: Ende kommenden Jahres soll eine Standortentscheidung fallen.

