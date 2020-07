Hannover

Seit 2017 ist klar: Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Hannover-Misburg muss an gleicher Stelle neu gebaut werden. Das alte Gerätehaus Am Seelberg 20 ist laut Stadtverwaltung marode, nicht mehr zeitgemäß und zu klein. Derzeit habe das Gebäude 450 Quadratmeter. „Es wurde von der Verwaltung geprüft, ob die Errichtung des Feuerwehrhauses an einem anderen Standort im Stadtteil Misburg-Nord möglich wäre. Ein solcher geeigneter Alternativstandort konnte jedoch nicht identifiziert werden“, teilte die Stadt jüngst im Bezirksrat Misburg-Anderten mit. Während der Bauarbeiten für die neue Wache am Seelberg müssten die Helfer und ihre Ausrüstung darum in einem anderen Gebäude untergebracht werden. Jetzt hat die Stadt dem Bezirksrat Misburg-Anderten erste Pläne vorgestellt. Für mehr als 760.000 Euro soll die Freiwillige Feuerwehr für gut 15 bis 18 Monate in ein Gebäude an der an die Straße Am Wasserturm umziehen.

Baubeginn Ende 2021/Anfang 2022

Das Gebäude besteht aus einer dafür gefertigten Fahrzeughalle mit sechs Stellplätzen und Containern für weitere Räume. Einmalig kostet das Provisorium mit 500 Quadratmetern 478.000 Euro, hinzu kommen jährlich 283.500 Euro für Miete, Versicherung und Anmietung des Grundstücks, teilte die Verwaltung weiter mit. Die umliegenden Anwohner Am Wasserturm wurden über den neuen Standort für die Feuerwehr informiert. Die Verwaltung geht davon aus, dass voraussichtlich im ersten Quartal 2021 der Beschluss zum Neubau des Feuerwehrhauses dem Gremium vorgelegt wird, der Baubeginn ist Ende 2021/Anfang 2022 angestrebt. Das neue Gerätehaus soll nach jetziger Planung zur Jahresmitte 2023 fertig sein. Für die Vergrößerung des Areals falle allerdings der angrenzende Bolzplatz ersatzlos weg. Das neue Haus der Feuerwehr soll dann neun Stellplätze und eine Fläche von 1100 Quadratmetern haben.

Angst vor dauerhaftem Provisorium

„Uns freut es als Fraktion sehr, dass es endlich los gehen soll“, sagte Hannes Amelung von der CDU. Eines bereite ihm allerdings Bauchschmerzen. „Wir haben Sorge, dass das Provisorium zu einem dauerhaften Provisorium wird“, betonte er. Das Projekt sei in den Vorjahren wegen der Finanzierung verschoben worden. Eigentlich hätte schon in diesem Jahr mit dem Neubau begonnen werden sollen.

Unterstützung bekam er von Urs Mansmann. „Diese Art der Planung könnte bedeuten, dass man sehr lange auf der Interimslösung sitzen bleibt“, findet der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Er hätte sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Planung für den Neubau des Gerätehauses gewünscht. „Der Neubau hat innerhalb der Verwaltung höchste Priorität“, versicherte ein Vertreter der Stadt. Der Antrag wurde trotz Zweifel einstimmig vom Gremium verabschiedet.

Von Laura Ebeling