Hannover

Der Spruch auf dem Poster in Tobias Langers Büro trifft es ganz gut. „Keep calm and carry on“ steht dort. Ruhig bleiben und einfach weitermachen – dieses Motto haben der Leiter der IGS Linden und seine Stellvertreterin Mara Gerrits verinnerlicht. Nicht nur die beiden brauchen im Hinblick auf den baulichen Zustand der 1971 eröffneten Schule viel Geduld. Das gesamte Kollegium, Schüler, Schülerinnen und ihre Eltern müssen schon lange damit leben, dass der nun ein halbes Jahrhundert alte Schulbau Am Lindener Berge marode ist. Zwar wird gerade an mehreren Stellen saniert, aber eine wirkliche Perspektive sei das nicht, sagt Langer. Die könne nur ein Neubau bieten. Doch bisher gibt es nicht einmal eine Entscheidung über einen Standort.

Der Neubau für die IGS ist ein Dauerthema. Nach jahrelangen Protesten seitens der Schule und politischer Rückendeckung des Bezirksrats hatte im Februar 2020 auch der Rat der Stadt auf Initiative des Ampelbündnisses dem Projekt zugestimmt – ein Baustart war aber erst für 2030 vorgesehen.

Jetzt soll es schneller gehen

Inzwischen gibt es einen neuen Beschluss der Koalitionspartner. Im Jahr der Kommunalwahl setzen sie sich dafür ein, dass die Stadt die Planungen deutlich zügiger vorantreibt. Ziel sei, dass „die Schule wesentlich früher als 2030 fertiggestellt werden kann“, wie es im entsprechenden Antrag heißt. Allerdings sind bisher weder Planungs- noch Baukosten in der aktuellen oder mittelfristigen Finanzplanung verankert. Laut Stadt müsste ein Neubau für eine sechszügige IGS mit 80 bis 100 Millionen Euro veranschlagt werden.

Lesen Sie auch Die etwas andere Schule: Warum die IGS Linden stolz auf ihren 50. Geburtstag sein kann

Anlässlich des IGS-Jubiläums äußert Langer den dringenden Wunsch: „2025 sollte der erste Spatenstich für die neue IGS in die Erde kommen.“ Gerrits ergänzt: „Bei der Standortfrage haben wir einen klaren Favoriten.“ Eine Erweiterung des bestehenden Geländes sei aus Sicht der Schule die mit Abstand beste Lösung – auch die an der Beethovenstraße untergebrachte Sekundarstufe II solle dann Am Lindener Berge Platz finden. Dafür müsste ein Teil des angrenzenden Von-Alten-Gartens bebaut werden, aber selbst die Grünen haben dagegen bisher keine Einwände geäußert.

Zur Galerie An mehreren Stellen in der Schule laufen Bauarbeiten – wann ein Neubau kommt, ist noch ungewiss.

Vier weitere Varianten sind im Gespräch, darunter ein Grundstück nahe der Wasserstadt Limmer und ein Areal im Lindener Gewerbegebiet. Den Vorschlag, den Westschnellweg zu überbauen, um Platz für die neue Schule zu schaffen, sehen Gerrits und Langer grundsätzlich als unrealistisch an. Die Stadt sollte eigentlich bis Ende 2020 den bestmöglichen IGS-Standort präsentieren. Die Prüfung sei anspruchsvoll, und Corona habe den Prozess verzögert, sagt Sprecher Dennis Dix. Nun werde es vor der Sommerpause so weit sein, verspricht er.

Undichte Decke – Eimer auf dem Flur

Für die Schulleitung gilt: Ruhe bewahren und weitermachen. Das fällt nicht leicht angesichts der – im wahrsten Wortsinn – vielen Baustellen, die es täglich zu bewältigen gilt. Auf dem Flur, der vom Verwaltungstrakt zu den Unterrichtsräumen führen, stehen Eimer, die Wasser auffangen, das durch die undichte Decke tropft. Ein Stück weiter laufen gerade wieder Deckenarbeiten an dem Flachdach aus den Siebzigerjahren. „Das ist Flickschusterei“, sagt Langer.

Im Zuge der aktuellen Sanierung werden Brandschutzwände eingezogen – mit der Folge, dass einige große Glasfenster der Mensa zugebaut wurden. Die Holzdecke der Schulkantine ist ebenfalls abgängig. Immerhin: Die Toiletten wurden modernisiert, ebenso wie die naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume. Auch einen Fahrstuhl soll die für ihre Inklusionsprojekte bekannte Schule endlich erhalten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

All das ändere nichts daran, dass die Neubauplanung schnellstmöglich in Angriff genommen werden müsse, betont Langer. „Irgendwann“, sagt er, „muss man sich auch fragen, wie viele Millionen man hier im Altgebäude noch verbuddeln will.“ Rund 13 Millionen Euro sind es für die jüngsten Projekte, inklusive eines Modulbaus auf dem Schulhof. Hinzu kommen weitere 6,4 Millionen am Standort Beethovenstraße. Auch die Ratspolitiker wollen prüfen lassen, ob sanierte Gebäudetrakte perspektivisch in einen Neubau integriert werden könnten. Nur wann – das ist und bleibt die Frage.

Von Juliane Kaune