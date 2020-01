Regionalbischöfin Petra Bahr hat in einem Festgottesdienst die beiden Neubauten der Kirchengemeinde St. Marien in Hannover-Hainholz gesegnet und offiziell in Betrieb genommen. Herzstück des neuen Komplexes ist der Gemeindesaal, die nun eröffnete Kindertagesstätte bietet 90 Plätze.