Es geht doch: Im Heideviertel bauen die Unternehmen Hanova und Hochtief 100 Wohnungen, die für Kaltmieten von unter 10 Euro pro Quadratmeter vergeben werden. Die Architekten Lorenzen Mayer hätten die Planung stark optimiert, sodass statt acht Treppenhäusern nur zwei nötig waren und entsprechend auch nur zwei Aufzüge, sagt Hanova-Chef Karsten Klaus. Möglich sei das gewesen, weil 72 der Wohnungen sich jetzt als Maisonettes über zwei Etagen erstrecken, was gut ist auch wegen des benachbarten S-Bahnhofs Karl-Wiechert-Allee: Alle Schlafräume sind zur ruhigen Seite ausgerichtet. Zudem sei der Bauauftrag bereits vor zwei Jahren vergeben worden: „Würden wir heute ausschreiben, wären Preise unter 12 Euro kaum denkbar“, sagt Klaus. Zusätzlich entstehen sieben Doppelhäuser, die aber verkauft werden. Am Donnerstag wurde Richtfest am Wolfsburger Damm gefeiert. Mit der Vermietung beginnt Hanova im nächsten Winter.

Viel Ärger ums Neubauquartier

Um das Wohnquartier hatte es vor Jahren viel Ärger gegeben, weil ursprünglich 300 Miniappartments am Rande des Heideviertels entstehen sollten. Lange Bürgerbeteiligungen haben schließlich die neue Planung ergeben, mit der jetzt auch die Anlieger zufrieden sind. Das Projekt hat sich aber immer wieder verzögert, noch 2017 hatte Hanova mit einer Fertigstellung 2019 gerechnet.

Die Mietwohnungen haben 60 bis 110 Quadratmeter und sollen 9,90 Euro Quadratmetermiete kosten. Ein Viertel ist geförderter Wohnraum, der ist ab 5,60 Euro zu haben.

„Wohnraum für Familien“

So wie in diesem Computervisualisierungen sollen Neubauten von Hanova in Hannovers Heideviertel aussehen. Quelle: Lorenzen Mayer Architekten

„Als kommunales Wohnungsunternehmen stehen wir in der Verantwortung, bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraum vor allem auch für Familien zu schaffen“, sagt Hanova-Chef Klaus und betont: „Mit diesem Neubau engagieren wir uns hier ganz besonders und bieten qualitativ hochwertiges Wohnen in grüner Umgebung zu einem Mietpreis unter 10 Euro den Quadratmeter.“ Die Neubauten entstehen in Stein-auf-Stein-Technik mit Ziegelverkleidung. 59 Garagenstellplätze und 17 Parkplätze für Besucher werden durch einen großen Fahrradabstellraum ergänzt.

