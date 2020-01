Hannover

Für ihren umstrittenen Neubau zur Lehrerausbildung in der Nordstadt hat die Leibniz-Universität jetzt die Baugenehmigung von der Stadt Hannover erhalten. Damit verbunden ist die Erlaubnis, zehn Bäume auf dem Gelände zu fällen. Im Vorfeld hatte die Uni bereits 29 kleinere Bäume im Umfeld des Grundstücks entfernen lassen. Die Baumfällarbeiten starten am Montag, am 27. Januar, in der Straße Im Moore.

Die Uni will auf dem eigenen Grundstück die Leibniz-School of Education errichten, in der auf 2300 Quadratmetern Nutzfläche gemeinsame Veranstaltungen für Lehramtsstudenten aller Fächer laufen sollen. Dafür lässt die Uni das sogenannte versunkene Schlösschen abreißen, einen in einen Hügel gebauten Nachkriegsschlichtbau. Anwohner hatten zunächst heftig gegen den Neubau protestiert. Das geplante Gebäude erscheint ihnen zu groß, sie befürchten nach der Fertigstellung eine Zunahme des Autoverkehrs.

Gewerbeaufsichtsamt hatte Arbeiten für kurze Zeit gestoppt

Zuletzt hatte das Gewerbeaufsichtsamt die Abrissarbeiten Anfang Januar kurze Zeit gestoppt. Die mit der Asbestentfernung beauftragte Firma hatte bei der Verpackung der Platten nicht korrekt gearbeitet. Außerdem waren die Arbeiter nicht ausreichend durch Anseilen oder ein Gerüst geschützt. Die Aufsichtsbehörde gab für die Anwohner aber Entwarnung. Für sie bestand keine Gesundheitsgefahr.

Die Gesamtkosten für den von Architekt Johannes Kister entworfenen Neubau belaufen sich auf rund 21 Millionen Euro. 8 Millionen Euro steuert das Land bei, die restlichen Kosten trägt die Leibniz-Universität.

Von Bärbel Hilbig