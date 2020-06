Limmer

Einmütige Entscheidungen sind im Bezirksrat Linden-Limmer nicht selbstverständlich. Dass die Politiker beim dritten Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung alle die Hand heben würden, war aber keine Frage. Schließlich ging es um die Pläne der Stadt, das Fössebad für 30 Millionen Euro neu zu errichten – inklusive Freibad.

Vor allem für ein Außenbecken hatten die Mitglieder des Bezirksrats, ebenso wie viele Bürger, über Jahre vehement gekämpft. Die nun von der Verwaltung vorgelegte Drucksache lässt keinen Zweifel: Das neue Bad an der Liepmannstraße wird ein Kombibad mit Schwimmbecken in der Halle und im Freien. Noch im August soll die Ausschreibung beginnen, der Baubeginn ist für Januar 2022 terminiert, mit der Fertigstellung rechnen die Planer im August 2024.

Kostensteigerung von 10 Millionen Euro

Bereits Anfang März waren die geänderten Pläne der Stadt bekannt geworden – und eine Kostensteigerung um rund 10 Millionen Euro gegenüber ersten Berechnungen. Dabei ist das nachträglich eingeplante Freibad nicht der alleinige Grund für die höhere Bausumme: Die Stadt veranschlagt es mit 2,7 Millionen Euro. „Verschiebungen“ im Haushalt sollen die Finanzierung des kompletten Fössebades möglich machen, heißt es in der Drucksache der Stadt, die der Bezirksrat als erstes Gremium billigte. Wegen der Corona-Zwangspause und der Absage der Mai-Sitzung lag das Papier den Politikern erst jetzt zur Abstimmung vor.

Ein Blick in die Schwimmhalle aus dem Jahr 2018. Quelle: Moritz Frankenberg

Daniel Gardemin, der für die Grünen im Bezirksrat und im Stadtrat sitzt, war mit einem T-Shirt mit dem Namenszug des Fössebades in die Aula des Gymnasiums Limmer gekommen, wo der Bezirksrat erstmals tagte – weil dort die Corona-Abstandsregeln am besten eingehalten werden können. „Wir sind außerordentlich froh, dass es endlich so weit ist“, sagte Gardemin im Hinblick auf die lange Wartezeit. Seit fast zehn Jahren liege das alte Freibad schon brach.

Halle und Außenbecken werden zeitgleich gebaut

Von Anfang an hätten sich die Grünen für ein Kombibad stark gemacht, betonte Gardemin. In der Tat hatte die grüne Fraktion sich auch im Stadtrat dafür eingesetzt – sie schaffte es, ihre Koalitionspartner von SPD und FDP zu überzeugen, zumindest langfristig auch ein Freibad vorzusehen. Inzwischen aber hat die Stadt errechnet, dass ein zeitgleicher Bau von Schwimmhalle und Außenbecken wirtschaftlicher ist, darum sollen nun beide zusammen errichtet werden. Die letztendliche Entscheidung über die aktuellen Pläne liegt wiederum beim Rat der Stadt.

Winter im Fössebad: Auch als Eisbahn wurde das geschlossene Außenbecken schon genutzt. Quelle: Villegas

Die Stadt sieht für das neue Hallenschwimmbad eine wettkampftaugliche 50-Meter-Bahn vor, ein Lehrschwimmbecken, ein Kinderbecken, zwei Sprungbretter in einem und drei Metern Höhe und eine Zuschauertribüne mit 250 Plätzen. Das neue Außenbecken ist mit einer Wassertiefe von 1,35 Metern für Nichtschwimmer gedacht; es soll 25 Meter lang und 15 Meter breit sein. Zudem will die Stadt ein Planschbecken für kleine Kinder und einen Matschspielplatz bauen, vorgesehen sind auch ein Wasserspiel und Sonnensegel, die Schatten spenden.

Stadt übernimmt die Regie

Die Stadt will das Fössebad künftig in eigener Regie betreiben. Verantwortlich ist bisher eine Betreibergesellschaft, die sich aus dem Wassersportverein Waspo 98 und dem Universitätssportklub zusammensetzt. Der Hallenkomplex und das Freibad sollen als sogenanntes ÖPP-Projekt konzipiert werden – das bedeutet, dass die Stadt ein privates Unternehmen mit Planung, Bau und der Abwicklung der Finanzierung beauftragt. Ein Vertreter der Verwaltung betonte im Bezirksrat, dass das Bad dabei ebenso wie das Grundstück stets im Eigentum der Stadt bleiben. Die Linken sind gegen ein ÖPP-Modell, weil es zu unwägbar sei. „Das ist nicht seriös“, sagte Fraktionsmitglied Dirk Machentanz. Seine Fraktion und auch der Einzelvertreter der Piraten stimmten dagegen.

Neubau für das Chéz Heinz – nur wann? Der Musikclub Club Béi Chéz Heinz muss sein Domizil im Keller des Fössebad-Altbaus nach aktuellen Stand der Dinge im August 2024 verlassen. Dann soll das neue Bad eröffnet und die alte Schwimmhalle abgerissen werden. Sie kann übergangsweise in Betrieb bleiben, weil der Neubau etwas versetzt an anderer Stelle errichtet wird. Die Stadt hat bereits erklärt, dass sie einen Ersatzstandort für das Chéz Heinz im Osten des Fössebad-Geländes für möglich hält. Früher war dort ein Wasserspielplatz zu finden. Diese Fläche soll aber zunächst für die Einrichtung der Badbaustelle genutzt werden, sie würde erst nach der Eröffnung des neuen Bades frei. Die Macher des Chéz Heinz wünschen sich einen früheren Zugriff auf die Fläche, um dort parallel mit den Arbeiten für einen 1,5 Millionen Euro teuren Neubau des Clubs starten zu können, den sie über Eigenmittel und Spenden finanzieren wollen. Die Politiker im Bezirksrat fordern eine schnellere Klarheit für den Club. In der Sitzung versicherte ein Verwaltungsvertreter, dass bald gemeinsam mit dem Chéz Heinz erste Vorplanungen beginnen sollten.

Von Juliane Kaune