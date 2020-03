Werden in Hannover überhaupt noch Bücher verkauft? Tatsächlich haben große Läden wie Hugendubel komplett geschlossen, aber mehrere kleine Geschäfte bieten die Bestellung am Telefon und die kontaktlose Abholung an. Wir zeigen das Verfahren, das die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen soll, in einem kurzen Video.