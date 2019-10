Groß-Buchholz

Die Stadt hat sich viel vorgenommen: 1000 neue Wohnungen pro Jahr. Doch nicht jeder freut sich über neue Nachbarschaft. Mit einer Eingabe an die Stadt protestieren seit Kurzem Anwohner gegen die geplante Bebauung zwischen Podbielskistraße und der Straße In den Sieben Stücken in Groß-Buchholz. Den Entwurf für den westlichen Teil des Baugrundstücks, auf dem die Eigentümerin, das städtische Unternehmen Hanova, 160 von insgesamt 240 Wohnungen bauen will, halten die Kritiker aus dem angrenzenden Meyerhofweg für „nachbarschaftsfeindlich“. In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Buchholz-Kleefeld machten sie ihrem Unmut Luft und forderten einen Verzicht auf eine viergeschossige Bauweise.

Sind 14 Meter hohe Gebäude nachbarschaftsfeindlich?

Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus wies die Einwände zurück. Er halte die Pläne für eine Bereicherung und Aufwertung des Viertels. Der alte Bauplan habe sogar eine achtgeschossige Bebauung mit Gewerbeimmobilien erlaubt. Die Straße In den Sieben Stücken werde verkehrsberuhigt. Die Anwohner sprachen dagegen von einer untragbaren Höhe. 14 Meter hohe Gebäude passten nicht in die Umgebung und an eine kleine Straße – „zu hoch, zu schroff, zu massiv“. Die Abstimmung über den städtebaulichen Vertrag, der Voraussetzung für den Bauantrag ist, haben die Fraktionen auf die nächste Sitzung verschoben.

Auf Baugrund stand bis vor Kurzem die Kfz-Zulassungsstelle

Bereits 2016 wurde das Bauprojekt in direkter Nachbarschaft zum Baugebiet Oststadtkrankenhaus in einem Architektenwettbewerb ausgelobt. In den vergangenen Monaten wurden die Gebäude auf dem Grundstück abgerissen, in denen sich bis vor ein paar Jahren die Verwaltung von Hanova und bis vor wenigen Monaten die Kfz-Zulassungsstelle befanden.

2022 sollen 160 neue Häuser stehen

2022 soll das Viertel bezugsfertig sein. Für 40 Prozent der 160 Wohnungen will Hanova öffentliche Förderung beantragen, um die Mieten auf etwa 5,80 Euro pro Quadratmeter zu begrenzen. Die Stadt soll für einen Teil Belegrechte bekommen.

Von Gabi Stief