Neubauten auf städtischen Grundstücken sollen künftig Solardächer bekommen

Hannover

Solardächer scheinen nicht beliebt zu sein. Nur 0,7 Prozent des Stromverbrauchs in Hannover decken Photovoltaikanlagen ab – doch das soll sich ändern. Die Stadt hat auf Initiative der Grünen eine Solarleitlinie erstellt, die die Zahl der Solardächer deutlich erhöhen soll. Eine Pflicht zur Montage von Photovoltaikanlagen auf jedem neuen Gebäude gibt es jedoch nicht. Die Grünen hätten dies gerne durchgesetzt, scheiterten aber am Widerstand von SPD und FDP. Der Umweltausschuss hat am Montag noch nicht über die Leitlinie entschieden, die FDP hatte sich Beratungszeit erbeten.

Leitlinie beschreibt Wirtschaftlichkeitsprüfung

Die vorgeschlagene Regelwerk beschreibt im Wesentlichen ein Prüfverfahren, das für Neubauten auf städtischen Grundstücken angewendet werden muss. In diesem Verfahren wird festgestellt, ob sich ein Dach für eine Solaranlage eignet. Wenn das Gebäude verschattet ist, wäre der Betrieb eines Solarkraftwerks unwirtschaftlich. „Die Festsetzung von solaren Installationspflichten auf den Dächern neu zu errichtender Gebäude erfolgt unter der Voraussetzung, dass ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb möglich ist“, heißt es in dem Verwaltungspapier.

Die Grünen sehen die Leitlinie als wichtigen Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt. „Mit der Solarleitlinie wird künftig bei der Mehrzahl der Neubauprojekte eine solare Installationspflicht vereinbart werden können“, so Grünen-Umweltpolitiker Mark Bindert.

Von Andreas Schinkel