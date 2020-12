Hannover

Alle Jahre wieder: Mit dem Tarifwechsel zum 1. Januar steigen die Fahrpreise in den Bussen und Bahnen des Großraum Verkehr Hannover (GVH). Dieses Mal sind es im Durchschnitt 0,74 Prozent und damit weniger als in den Jahren zuvor. Außerdem führt der Verkehrsverbund neue Fahrkarten ein.

Netzkarte für Rentner und Ruheständler

Die bisherige Monatskarte 63plus firmiert von Jahresbeginn an als Seniorennetzkarte und wird merkbar günstiger. Sie kostet im Einzelverkauf 30 Euro, im monatlichen Abonnement 25,50 Euro und als Jahreskarte 298,90 Euro. Gültig ist sie im gesamten Netz über alle Tarifzonen. Nach Angaben des GVH können Inhaber damit gegenüber den bisherigen Preisen bis zu 62 Prozent sparen. Das Angebot wendet sich bisher an Rentner sowie Ruheständler ab 60 Jahren. Aktuell überlegt man beim GVH, den Kreis der Berechtigten auch auf diejenigen auszuweiten, die eine Erwerbsminderungsrente bekommen.

Führerscheinprojekt kommt später

Eigentlich wollte der GVH zum Tarifwechsel sein Angebot Fahrschein statt Führerschein starten, das sich ebenfalls an Senioren richtet. Dabei sollen Rentner und Ruheständler die Seniorennetzkarte für ein Jahr gratis erhalten, wenn sie auf das Auto verzichten und ihren Führerschein abgeben. „Wir müssen noch organisatorische Dinge regeln“, teilt der GVH mit. Innerhalb der kommenden drei Monate wolle man startklar sein.

Flexible Tageskarte

Neu im Fahrkartensortiment ist die sogenannte Sechser-Tageskarte, die allerdings nur als Handyticket über die jüngst runderneuerte GVH-App buchbar ist und sich vor allem an Teilzeitkräfte oder Beschäftigte richtet, die zeitweise im Homeoffice arbeiten. Der Sechser-Pack kostet je nach Zone zwischen 29 und 45 Euro. Damit sind die Karten unter dem Strich im Einzelvergleich zu einer normalen Tageskarte um mehr als einen Euro günstiger. Die bewährte Sechser-Einzelkarte bleibt im Angebot und ist auch in den Verkaufsstellen und an den Automaten erhältlich.

Angebot für Auszubildende

Außer Schüler zählen vom 1. Januar an Auszubildende bis zum Alter von 23 Jahren zu denjenigen, die eine Jugendnetzkarte kaufen können. Diese kostet 15 Euro im Monat und ist analog zur Seniorennetzkarte im gesamten Tarifgebiet gültig – auch in den Ferien.

Fahrpreise steigen – aber nicht alle

Vor zwölf Monaten stiegen die Fahrpreise im GVH noch um durchschnittlich 2,25 Prozent; dieses Mal begnügt sich der Verbund mit 0,74 Prozent. Während sich bei Kurzstreckentickets, Kinderfahrscheinen und Semestertickets für Studenten nichts ändert, kosten Einzelfahrscheine künftig 10 Cent mehr. Für Tagestickets beträgt der Aufschlag 20 Cent, für Tagesgruppentickets sind es 40 Cent. Monatskarten werden je nach Zone zwischen 1,50 Euro und 2,30 Euro teurer, Monatskarten im Abonnement um 70 Cent bis 1,70 Euro. Die Aufschläge gelten nicht für Fahrscheine im Sozialtarif, weil die Region hierfür Zuschüsse zahlt. Wer noch aktuelle, undatierte Fahrscheine zu den bisherigen Preisen hat, kann sie unbegrenzt weiter nutzen. Eine Rückgabe gegen Erstattung des Kaufpreises ist aber beim GVH nicht möglich.

Von Bernd Haase