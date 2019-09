Hannover

Sabine Wilp kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Glas ist ein unendlich vielfältiger Stoff, aus dem man so vieles schaffen kann“, sagt die Leiterin der Galerie Handwerksform in der Handwerkskammer Hannover. „Es kann bunt sein oder farblos, es kann ein klassisches Gefäß sein oder ein künstlerisches Objekt, es kann mit so vielen Techniken bearbeitet werden.“ Wilp schaut sich begeistert um. Sie steht mitten in der neuen Ausstellung „Just Glass“ und weiß sie gar nicht, welches der Kunstobjekte sie als erstes hervorheben soll.

Von der Funktion zur Dekoration

Da wären etwa die sehr unterschiedlichen Ausstellungsstücke von Simone Fezer. Zum einen hat die Künstlerin funktionale Gläser geschaffen, gleich daneben steht allerdings eine bunte Skulptur von ihr, die keine erkennbare Funktion mehr hat: Wie Blütenblätter scheint das Glas von innen nach außen gewachsen zu sein. „Hier kann man sehr schön sehen, wie sich Glaskunst auch vom Angewandten zur Kunst oder anderes herum entwickeln kann“, meint Wilp.

Prachtvolle Leuchten von Rike Scholle hängen in der Galerie von der Decke. „Jedes einzelne Stück ist handgemacht“, erklärt die Galerieleiterin. Das gilt auch für die sogenannten Erinnerungsobjekte von Eva Moosbrugger. Wie oval geschliffene Eisbrocken sehen die Aufbewahrungsgegenstände aus, bei denen man von unten etwas hineintun kann. Auch als Urnen könnten sie genutzt werden.

Kunst als Körperschmuck

Etwas verstörend mag zunächst die Kunst der Hildesheimerin Dagmar Christina Gerke daherkommen: Sie hat eine Art Vase geschaffen, die mit einem Gürtel auf Schulter oder Rücken geschnallt werden kann. „Das ist etwas zwischen Kunstobjekt und Körperschmuck“, sagt Wilp. „Über solche polarisierenden Ausstellungsstücke wollen wir die Besucher auch zu Diskussionen und Auseinandersetzungen anregen.“

Das Handwerk muss erkennbar bleiben

Insgesamt 26 Künstler und Kunsthandwerker stellen ihre Objekte in der Galerie aus. Bei der Auswahl legen Wilp und ihre Kollegen Wert auf Vielfalt. „Wir wollen neben unterschiedlichen Ausstellungsstücken auch mehrere Macharten zeigen“, sagt die Leiterin. Vor allem sollte in der Glaskunst aber das Handwerk noch erkennbar sein. „Wir sind auch das Schaufenster des Handwerks und wollen diesen Aspekt nicht vernachlässigen“, sagt Wilp. Daher sind in der Ausstellung auch immer wieder sehr praktische Gegenstände zu entdecken – von Vasen über Einweckgläser und Schmuck bis hin zu Kannen, die aus alten Glasflaschen entstanden sind. „Natürlich ist das alles Kunst“, sagt Wilp. „Und trotzdem könnte man manche Objekte auch für Erdnüsse nutzen.“

Die Ausstellung „Just Glass“ in der Handwerksforum Hannover ist von Sonnabend, 21. September, bis Sonnabend, 19.Oktober, immer dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 14 Uhr zu sehen. Am Donnerstag, 26. September, und am Donnerstag, 10. Oktober, führt Designer Rüdiger Tamm von 16.30 bis 17.30 Uhr durch die Galerie.

Zur Galerie Die Galerie Handwerksform zeigt in ihrer neuen Ausstellung Arbeiten zum Thema Glas. Unter dem Titel „Just Glass“ will sie vor allem Vielfalt präsentieren: Von nützlichen Gebrauchsgegenständen bis zu abstrakten Kunstobjekten ist alles dabei.

Lesen Sie auch:

Sprengel Museum zeigt Ansichten vom Berg Fuji

Architektenkammer würdigt historisches Sanatorium

Von Lisa Neugebauer