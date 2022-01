Hannover

Mit einem Anteil von 45 Prozent ist das Auto in Hannover und dem Umland noch immer das wichtigste Verkehrsmittel. Allen Bemühungen zum Trotz ist die Dominanz des motorisierten Individualverkehrs ungebrochen. Sie hat sich durch die Corona-Krise wohl noch einmal verstärkt, weil ein Teil der Fahrgäste Busse und Bahnen meidet. Nun jedoch will die Region den großen Wurf wagen. Der neue Verkehrsentwicklungsplan 2035+ soll die gewohnte Mobilität gründlich auf den Kopf stellen. Das Ziel: Nur noch halb so viel Autoverkehr wie bisher.

Dafür soll der Anteil von Bussen und Bahnen sowie Rad- und Fußverkehr in der Region auf 77 Prozent anwachsen. Heute liegt dieser bei zusammen 55 Prozent. „Dieser Schritt wird notwendig sein, wenn wir eine deutliche CO2-Reduzierung hinbekommen wollen“, sagt Ulf-Birger Franz (SPD), Verkehrsdezernent der Region.

Konkret soll der Autoverkehr innerhalb der Grenzen Hannovers um 60 Prozent reduziert werden, in den Umlandkommunen um 45 Prozent. Die Zahl der Pendler, die das Kfz für die Fahrt aus dem Umland nach Hannover oder in die umgekehrte Richtung nutzen, soll um 55 Prozent sinken, der Autoverkehr zwischen den Umlandkommunen um 45 Prozent.

Ein gewaltiges Infrastrukturprogramm soll die Voraussetzung dafür schaffen, dass der Umstieg vom Auto gelingt. Dazu will die Region in den kommenden Monaten das Gespräch mit den Kommunen suchen. Im Frühsommer soll die Politik dann bereits den neuen Verkehrsentwicklungsplan beschließen, mit dem die Weichen für den Verkehr im Jahr 2035 und darüber hinaus gestellt werden.

Hat ehrgeizige Pläne: Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD). Quelle: Christian Behrens

Stadtbahn-Querverbindungen zur MHH und Sallstraße

Ein wichtiger Baustein sind Querverbindungen beim Stadtbahnverkehr. Bisher laufen sämtliche Linien der Üstra über die Innenstadt. Dort ist auch in der Regel ein Umstieg notwendig, wenn Fahrgäste in einen anderen Teil Hannovers wollen. Mit einem Aufbau eines Netzes von Stadtbahn-Tangenten wären solche Umwege oft nicht notwendig.

Die Planungen des Landes, die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hunderte Meter fernab vom bisherigen Stadtbahnanschluss neu zu bauen, stießen bei der Region zwar auf wenig Gegenliebe. Nun will sie die Situation jedoch ins Positive wenden. Zwischen der Podbielskistraße im Norden sowie dem S-Bahn-Halt Karl-Wiechert-Allee soll die erste neue Stadtbahn-Querverbindung entstehen. Verkehrsdezernent Franz würde sogar gerne noch einen Schritt weitergehen und diese bis zur Haltestelle Nackenberg führen. „Dann hätte man eine direkte Anbindung an den Stadtbahnast nach Kirchrode und Anderten“, erklärt er.

Und auf den Tisch soll auch noch einmal ein Plan, der eigentlich schon in der Schublade verschwunden war: Verkehrsdezernent Franz bringt eine Verlängerung der D-Linie vom Raschplatz über die Hamburger und Berliner Allee durch die Sallstraße zum Bismarckbahnhof ins Spiel. Berechnungen in der Vergangenheit hätten ein deutlich positives Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Variante ergeben. Allerdings habe sich die Stadt Hannover damit damals nicht anfreunden können, so Franz. Ob es eine oberirdische Lösung oder einen Tunnel geben soll, lässt die Region noch offen.

Region will S-Bahnverkehr verdoppeln

Ein weiteres Ziel ist laut dem Verkehrsdezernenten die Verdoppelung des S-Bahnverkehrs. „Die S-Bahn ist das Rückgrat des Umlandverkehrs“, sagt Franz. Er wünscht sich beim Takt einen „stadtbahnähnlichen Rhythmus“. Auf sogenannten Stammstrecken sollen die S-Bahnen alle zehn Minuten fahren, die Außenäste immerhin noch im Halbstundentakt bedient werden.

Die zwei geplanten zusätzlichen Gleise am Hauptbahnhof werden dafür nach Einschätzung der Region allerdings nicht ausreichen. „Wir möchten gemeinsam mit der Bahn und der Landesnahverkehrsgesellschaft untersuchen, was erforderlich ist, um eine Verdoppelung des S-Bahnangebotes hinzubekommen“, kündigt Franz an. Notwendig werden könne zum Beispiel ein Tunnel, durch den die S-Bahnen unter den Gleisen des übrigen Bahnverkehrs hindurch auf die andere Seite geführt werden, um die Verbindungen besser miteinander zu verknüpfen.

Helfen werde bei den Plänen auch die geplante neue ICE-Trasse von Hannover nach Bielefeld. „Das würde die bisherige Strecke für den Regionalverkehr freimachen. Aktuell haben wir vor allem in Richtung Wunstorf einen extremen Engpass“, berichtet der Verkehrsdezernent.

Weniger Autos durch Superblocks wie in Barcelona

Allerdings soll die Verkehrswende nicht nur über zusätzliche Angebote gelingen. Die Region ist davon überzeugt, dass es auch notwendig sein wird, das Autofahren unattraktiver zu machen. „Wir müssen den Raum für den Autoverkehr reduzieren“, sagt Franz. Fahrspuren sollen wegfallen. Zudem wolle man beim Parkraummanagement „restriktiver vorgehen“.

Umsetzen will die Region dafür in Hannover aber auch in den Umlandkommunen ein Konzept, das die katalanische Metropole Barcelona bereits eingeführt hat – die sogenannten Superblocks. Diese sollen für den Radverkehr und den öffentlichen Nahverkehr durchlässig sein. Der Auto-Durchgangsverkehr soll jedoch ausgesperrt werden. Wo überhaupt noch Autos fahren dürfen, hat Barcelona innerhalb dieser aus bis zu neun Häuserblocks bestehenden Bereiche Einbahnstraßen eingerichtet. Erlaubt sind nur Tempo 10 oder 20. Auf den frei gewordenen Flächen spielen nun Kinder, stehen Blumenkübel, wurden Bäume gepflanzt.

Vorbild Barcelona: Die katalanische Metropole setzt bei der Verkehrswende unter anderem auf Superblocks, aus denen der Autoverkehr fast komplett ausgesperrt wird. Fahrspuren werden für Blumen, Bäume und Bänke genutzt. Quelle: dpa

Netz aus Radschnellwegen und Velorouten

Kurze und mittlere Wege will die Region auf das Rad verlagern. Das soll auch Kapazitäten im Nahverkehr freimachen. Ein zentrales Mittel, um die Attraktivität des Radverkehrs zu steigern, soll ein Netz von Radschnellwegen sein. Bei einer Umfrage gaben kürzlich viele Pendler an, dass sie gerne aufs Rad umstiegen, wenn solche Verbindungen eingerichtet würden. „Da gibt es ein riesiges Potenzial“, sagt Verkehrsdezernent Franz.

Allerdings werde es nicht möglich sein, diese überall umsetzen. Ein Problem sei der „sehr hohe Ausbaustandard“, der für Radschnellwege verlangt werde. Unter anderem sollen diese eine Mindestbreite von vier Metern haben. Laut Franz müssen deshalb in manchen Fällen auch „pragmatische Lösungen“ gefunden werden. Die Region setzt dabei unter anderem auf ein Veloroutennetz, wie es in Hannover geplant ist und auf einem Abschnitt zwischen Hannover und Laatzen sogar schon umgesetzt wurde. Für die Velorouten sind die Anforderungen etwas niedriger. Sie sind deshalb gerade in dicht bebauten Vierteln einfacher umzusetzen. Die Region will diese möglichst „bis vor die Haustür“ führen.

Eine wichtige Querverbindung im Norden der Region soll durch den Ausbau des Radwegs entlang des Mittellandkanals entstehen. Zudem soll es mehr Abstellanlagen für Fahrräder geben, sowohl am Wohn- als auch am Zielort.

Von Christian Bohnenkamp