Hannover

Bereits von der Straße hört man das Stimmengewirr aus dem Inneren des Eckhauses. Hier an der Simrockstraße 9, Ecke Bandelstraße, wird gerade die Eröffnung der neuen Bar Südstadt Mauerwerk gefeiert. Draußen ist ein langer weißer, mit Lichterketten geschmückter Pavillon aufgebaut. Neben dem Eingang flackert Feuer in einer pyramidenähnlichen Feuerstelle. „Das sieht ja sehr verheißungsvoll aus“, sagt ein Gast beim Eintreten.

Drinnen ist so gut wie jeder Tisch besetzt. An der Tür nehmen Inhaber Ersin Önes (29) und Geschäftsführer Ali Haydar (31) die Gäste in Empfang. Etwa 400 Besucher schauen sich das neue Lokal am Eröffnungsabend an. Viele Gäste kennen sie bereits aus ihrer Aufwärmphase, dem einmonatigen Soft-Opening, in dem die beiden Feedback der Gäste gesammelt haben.

Zur Galerie Mit den hohen Decken, dem warmen Licht und den freigelegten Mauern bietet das Mauerwerk eine angenehme Atmosphäre und lädt zum Verweilen ein.

Rechts neben dem Eingang bestellen sich die Kunden Drinks. Im Zentrum des angrenzenden Raumes ist ein Buffet aufgebaut. Die hohen Decken werden von Wänden mit offenem Mauerwerk gestützt. Das verleiht der modernen Bar ein Fabrikhallenflair. Das warme Licht, das die von der Decke hängenden Glühbirnen spenden, rundet das Ganze ab. Es läuft entspannte, elektronische Musik.

Der Name solle keine Anspielung auf die TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sein, sagt Inhaber Önes. Darauf habe man ihn bereits öfter angesprochen, weil es in der Serie eine Bar mit demselben Namen gibt. Namensgeber ist aber das offene Mauerwerk, das die neuen Besitzer selbst gereinigt und versiegelt haben. Das Mauerwerk wurde vom vorherigen Inhaber der Bar König freigelegt.

„Eine freundliche Atmosphäre“

Unter den Gästen ist Oliver Meyer, dem es hier sehr gut gefällt, weil er herzlich empfangen wurde. Von der neuen Bar hat er durch seinen Kumpel Ralf Schräder erfahren. Der hatte hier am Neujahrstag seinen Geburtstag gefeiert. „Ich hatte einfach spontan mal nachgefragt, und Ersin hat gleich zugesagt, das war super“, sagt Schräder. Omar aus Italien lebt seit einem Jahr in der Südstadt und ist auch zur Eröffnungsfeier gekommen: „Es ist gemütlich und modern zugleich, und es herrscht eine freundliche Atmosphäre.“

Wert auf Nachhaltigkeit legen

„Wir wollen uns mit unserer engen, freundlichen Art von anderen Wirten unterscheiden“, sagt Geschäftsführer Haydar. In der Südstadt wollen sie sich ein Standbein aufbauen, um die Gastronomie zu verändern, sagt der 31-Jährige. Ali Haydar bringt bereits Gastronomieerfahrung als Barchef und Servicekraft mit. Auch Önes hat zuvor in einer Cocktailbar im Backoffice gearbeitet und hatte schon länger vor, eine eigene Bar zu eröffnen. „Wir sind sehr selbstkritisch und wollen von unseren Besuchern lernen“, sagt der Inhaber. Zudem wolle man bewusst auf Nachhaltigkeit achten und biete zum Beispiel Glasstrohhalme und Stoffhandtücher an, die nach jedem Benutzen gewaschen werden. Önes’ Frau Natascha unterstützt ihren Mann und ist für das Backoffice der Bar zuständig.

Auch Cocktails stehen auf der Speisekarte. Quelle: Lisa Eimermacher

Zu essen gibt es im Mauerwerk unter anderem Tapas, Antipasti-Gerichte, Flammkuchen und Ofenkartoffeln. Als Getränke werden Cocktails, Wein, Softdrinks und Heißgetränke angeboten. Die Weine wurden zusammen mit einem Sommelier ausgesucht. Die Auswahl beim Wein und den Speisen sei zunächst bewusst klein gehalten, damit noch Platz für Neues vorhanden ist. „Wir legen lieber viel Wert auf Qualität statt Quantität“, sagt Önes. Auch einen Lieferservice bieten sie bislang nicht an.

„Die Zeiten sind anders“

Zur Eröffnungsfeier sind auch die beiden Inhaber der vorherigen Bars erschienen und freuen sich über den Andrang. Von 1971 bis 2012 war Gerrit Wezelman Inhaber der Taverne. „Ich bin optimistisch, dass das bei den neuen Inhabern gut laufen wird, und bin bereit, mein Wissen weiterzugeben“, sagt er. Der 75-Jährige erinnert sich noch gut daran, wie es hier früher ausgesehen hat. Die Decke war tiefer, und die Wände waren mit Holz verkleidet, statt des Terrazzobodens gab es Teppichboden. Und es gab Steak. Eine typische Eckkneipe eben. „Die Zeiten sind anders“, sagt der alte Inhaber. Seine Nachfolger hätten sich sehr viel Mühe gegeben, findet er. Wezelman musste die Taverne damals aufgeben, als sein Freund, der ihn unterstützt hat, verstorben ist.

Nach dem Ende der Taverne betrieb Thorsten Sauer hier für zwei Jahre König – Kunst und Weinbar. Er legte das heute namensgebende Mauerwerk frei. Als seine Mitstreiter aufhörten und ihm das Pendeln zwischen seinem Autohaus in Stolzenau und der Bar zu viel wurde, musste er sie schweren Herzens schließen. Beim Besuch der Bar seines Nachfolgers freut er sich über die Dinge, die noch so geblieben sind, wie er sie hinterlassen hatte – und über die alten Stammkunden.

Die Bar Südstadt Mauerwerk hat von Montag bis Sonntag von 17 bis 0 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.suedstadt-mauerwerk.eatbu.com.

Kommentar: Mauerwerk nach Plan Von Rüdiger Meise Was sind die Zutaten für eine gut funktionierende Bar? Oder Kneipe? Wer diese Frage zuverlässig beantworten kann, wird zuverlässig reich. Was die Sache noch schwieriger macht: Was an einer Ecke klappt, kann zwei Straßen weiter verkehrt sein. In der Simrockstraße in der Südstadt hoffen nun Ersin Önes und Ali Haydar, für ihre Bar Mauerwerk das richtige Rezept gefunden zu haben. Dabei hatte ihr Vorgänger an der Ecke Bandelstraße in seiner Bar König eigentlich viel richtig gemacht. Hier konnte man sich wohlfühlen. Önes und Haydar haben dennoch eine andere Idee für die ehemalige Eckkneipe. Transparenter, moderner, einladender, aufwendiger, cooler kommt ihre Bar daher. Da ist ein klares Konzept zu erkennen. Das ist schon mal gut. So etwas kann die Südstadt gebrauchen.

Lesen Sie auch

Von Lisa Eimermacher