Hannover

Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber jetzt ist der Glücksbringer eröffnet. In der Bar an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße werden seit Kurzem Biere gezapft, Cocktails gemixt und hochwertiger Kaffee zubereitet. Auch eine angenehm überschaubare Speisekarte mit Flammkuchen, Salaten, Bowls, Currys und Suppen gehört zum Konzept – das pünktlich zum Advent in die Praxis umgesetzt wurde.

Der Glücksbringer ist zwar trendig eingerichtet mit viel Holz, Stein und dunklen Farben – dabei aber auch durchaus gemütlich. Quelle: Frank Wilde

Seit dem Frühjahr arbeiten Betreiber Sascha Casado und Bernd Althof daran, aus dem ehemaligen Café Tabac einen modernen und gemütlichen Treffpunkt in der List zu schaffen. Das Traditionslokal mit Raucherraum hatte nach 41 Jahren dichtgemacht. Casado und Althof haben unter anderem den Eingang verlegt und die verschiedenen Ebenen miteinander verbunden. Im Inneren dominiert die überdimensionale Bar mit raumhohem Rückbüfett.

Terrasse hat Platz für 100 Gäste

In Wintergarten, Separé und auf der Hochebene gibt es verschiedene Sitzgruppen – als Tisch- oder Bargarnituren. Der Glücksbringer ist zwar trendig eingerichtet mit viel Holz, Stein und dunklen Farben – dabei aber auch durchaus gemütlich. Die Oberlichter sind freigelegt, was die Bar heller macht. Die Tische sind aus Eichenholz, und wenn es mal wieder wärmer wird, haben auch auf der Terrasse 100 Gäste Platz – genauso viele wie im Innern des Lokals. Neben der regional und saisonal geprägten Speisenkarte geht es im Glücksbringer vor allem um Getränke. Den Trendsetter Gin gibt es in zahlreichen Varianten, aber Casado, Althof und ihr Team setzen auch auf Mezcal-Drinks, Weine, Longdrinks und natürlich Bier.

Der Eingangsbereich des Lokals ist nach Aus des Café Tabac komplett umgestaltet worden. Quelle: Frank Wilde

Der Glücksbringer kann auch für Veranstaltungen gemietet werden, derzeit sind natürlich Weihnachtsfeiern gebucht. Ansonsten ist der Tabac-Nachfolger an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße 44 montags, dienstags und donnerstags von 16 biss 23 Uhr, mittwochs von 10 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 1.30 Uhr, sonnabends von 10-1.30 Uhr sowie sonntags von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Mittwochs und an den Wochenenden gibt es in der List dann auch Frühstück.

Lesen Sie auch

Von Susanna Bauch