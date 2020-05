Brückenschlag am Pferdeturm - Ein „Tor zur Stadt“ in schwierigen Zeiten: Was Conti sich von der neuen Zentrale verspricht

Mit der Conti-Zentrale an der Hans-Böckler-Allee entsteht entlang einer der Einfallstraßen Hannovers ein Bürokomplex neuen Typs. Nicht in die Höhe gereckt, sondern flächig auf wenigen Etagen. Mehr Campus als Büroturm. Eigentlich ist der neue Firmensitz auf Zuwachs angelegt, doch die Zeiten für Conti sind schwierig.