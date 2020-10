Neue Corona-Regeln: Der typische Kindergeburtstag ist jetzt verboten

Hannover

Seit der jüngsten Corona-Verordnung des Landes dürfen sich in Gebieten mit einer Inzidenzzahl über 50 privat nur noch Angehörige aus maximal zwei Haushalten treffen. Sich zu Feierabend mit zwei weiteren Nachbarn zusammenzusetzen ist also untersagt, genauso wie es typische Kindergeburtstage nicht mehr geben kann. Der Überblick:

Das sind die aktuellen Corona-Regeln in der Region Hannover

Was ist mit Kindergeburtstagen? Die Obergrenze für private Treffen liegt bei zehn Personen – aber da diese zehn maximal aus zwei Haushalten stammen dürfen, ist der klassische Kindergeburtstag mit einer Handvoll Freunden aus Schule, Kindergarten oder Nachbarschaft nicht mehr möglich, weder im Freien noch in geschlossenen Räumen. Das gilt auch, wenn die Kinder beispielsweise in der Schule nebeneinandersitzen. Die Einhaltung dieser Regel wird zwar nicht wirklich behördlich kontrolliert. Aber Eltern, die trotzdem zu Kinderpartys einladen, werden sich wohl mindestens kritische Fragen anhören müssen.

Was ist mit Familienfeiern? Für reine Familientreffen gelten etwas weichere Regeln. Die Verordnung sieht zwar auch hier die Obergrenze von zehn Personen vor, allerdings dürfen die Teilnehmer aus mehr Haushalten kommen, wenn sie eng miteinander verwandt sind, also etwa Geschwister, Eltern, Schwägerin oder Schwager. Das bietet vielleicht auch eine familiäre Alternative für den Kindergeburtstag.

Was ist mit Doppelkopfrunden? Wenn zwei Paare aus zwei Haushalten miteinander spielen, ist das laut Verordnung erlaubt. Treffen von drei oder vier Spielern aus ebenso vielen Haushalten sind untersagt. Ohnehin bitten die Verantwortlichen, möglichst auf Treffen zu verzichten, um die Infektionsgefahr zu reduzieren.

Gelten die Regeln auch in der Gastronomie? Ja. Die Vorgabe „maximal zehn Personen aus maximal zwei Haushalten“ gilt für Gebiete mit einer Inzidenz über 50 auch in Fußgängerzonen, auf Spielplätzen, in Parks und anderswo, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten wird.

Was ist mit Kulturveranstaltungen? Veranstalter müssen Hygienekonzepte einreichen, für sie gelten dann andere Vorgaben. Bei öffentlichen Veranstaltungen liegt die Publikums-Obergrenze jetzt bei 100, das gleiche gilt für das Publikum bei Sportveranstaltungen. Für Fußballspiele im Stadion gelten andere Grenzen.

Was gilt für Sportler? Sportler dürfen Mannschaftssport ausüben, sogar ohne Maske. Die Maske muss aber sofort nach Beendigung aufgesetzt werden. Das gilt für alle Bereiche von Sportanlagen, auch in Umkleiden.

Maskenpflicht auch auf Einkaufsstraßen

Ab Mittwoch gilt Maskenpflicht auch auf Einkaufsstraßen wie hier in der Karmarschstraße. Quelle: Katrin Kutter

Wo gilt die Maskenpflicht? Laut Verordnung der Region Hannover gilt die Maskenpflicht ab Mittwoch auch in Fußgängerzonen, auf Einkaufsstraßen, in Einkaufszentren – und auf Parkplätzen von Einkaufszentren. Die Regel ist: Überall, wo es so eng wird, dass 1,50 Meter Mindestabstand unterschritten werden könnte, muss die Maske getragen werden.

Wo gilt die Sperrstunde? Seit Freitag vergangener Woche ist eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr für alle Gastrobetriebe verhängt, ab Mittwoch gilt sie auch für den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol etwa an Kiosken. Sie gilt aber bislang nicht etwa für den Spielbetrieb in Kinos – wohl aber dort für das gastronomische Angebot. Und auch Spaziergänge auf der Straße sind nicht verboten: Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es keine Ausgangssperre, sondern nur eingeschränkte Vorgaben.

