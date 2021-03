Hannover

In Regionen mit hohen Infektionszahlen sollen in Niedersachsen nächtliche Ausgangssperren verhängt werden. Diese Neuregelung betrifft Landkreise und kreisfreie Städte mit einem Inzidenzwert ab 150 – sie ist aber keine Muss-Regelung. Liegt der Inzidenzwert über 100, kann eine Ausgangssperre erlassen werden. Das sieht die neue Corona-Verordnung vor, die das Land am späten Sonnabendabend veröffentlicht hat. Sie tritt größtenteils am Montag, 29. März, in Kraft.

Jetzt muss die Region Hannover entscheiden

Dennoch ändert sich die Lage nicht sofort: Die Landkreise oder kreisfreien Städte müssen erst für ihr Gebiet eine Ausgangssperre anordnen. Die Region Hannover hat am Sonnabend mitgeteilt, dass sie die neue Verordnung erst prüfen muss, und entscheidet dann über die nächsten Schritte.

Bei einer Ausgangssperre dürfen Bürger sich zwischen 21 und 5 Uhr nur noch mit triftigem Grund draußen aufhalten. Dazu zählen Berufstätigkeit und der Weg zur Arbeit, notwendige medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlung, sowie der Besuch behinderter oder pflegebedürftiger naher Verwandter. Auch Gottesdienste werden in der neuen Verordnung ausdrücklich genannt.

Sind auch Regeln für einzelne Stadtteile oder Regionskommunen möglich?

Die verschärfte neue Corona-Verordnung sieht vor, dass Einschränkungen für einzelne Stadtteile oder einzelne Städte und Gemeinde eines Kreises ausgesprochen werden dürfen. Demnach wären Ausgangssperren in einzelnen Kommunen der Region denkbar. Am Freitag lagen den Daten des Gesundheitsamtes der Region zufolge Garbsen (170,3), Gehrden (263,9), Langenhagen (178,0), Lehrte (184,3), Neustadt (170,2) Ronnenberg (193,2), Seelze (176,4), und Sehnde (155,7) über dem Grenzwert von 150. Am Wochenende werden keine aktuellen Zahlen über die Inzidenzwerte in den einzelnen Kommunen veröffentlicht. In der gesamten Region Hannover lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Angaben des Niedersächsischen Gesundheitsamts am Sonnabend bei 139,1 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Lesen Sie auch den Kommentar: Markige Worte helfen nicht

Welche Schritte sind noch möglich?

Wenn die Inzidenz in einer Region drei Tage hintereinander über 100 liegt, dürfen Kreise und kreisfreie Städte weitere Schritte beschließen: Möglich sind Betretungsverbote für bestimmte öffentliche Plätze, Parkanlagen und ähnliche Orte. Wo das Einhalten des Abstandsgebots und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erheblich erschwert sind, kann der Zutritt oder die Teilnahme einer Person davon abhängig gemacht werden, dass sie einen negativen Corona-Test vorlegt oder sich testen lässt. Die Kommunen können auch das Tragen einer medizinischen Maske anordnen, zum Beispiel, wenn Menschen aus verschiedenen Haushalten zusammen Auto fahren.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was ist noch neu?

Ansammlungsverbot: Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag sind Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit verboten, auch wenn sie den Mindestabstand einhalten.

Freizeitparks: Zoos, Tierparks und Botanische Gärten dürfen nur nach vorheriger Terminvergabe öffnen. Die Anzahl der Besucher darf die Anlage nur zu maximal 50 Prozent auslasten.

Lesen Sie auch: Diese Städte in der Region Hannover wollen Corona-Modellkommune werden

Modellkommunen

Niedersachsen will für rund 25 Städte und Gemeinden zunächst drei Wochen lang ab 6. April wieder Einzelhandel, Außengastronomie und Kultureinrichtungen öffnen. Voraussetzung der Bürger für den Zugang ist ein negativer Schnelltest. Das Land will kommende Woche die Kommunen auswählen. Allein aus der Region Hannover haben sich neben Hannover auch Garbsen, Laatzen, Langenhagen, Lehrte, Neustadt, Sehnde, Wunstorf und Wennigsen als Modellkommune beworben.

Von Bärbel Hilbig