Wenn die Bauherren beim Richtfest nicht schwärmen, dann ist etwas schiefgelaufen. Insofern muss beim Neubau der Enercity-Konzernzentrale an der Braunstraße in Linden alles im Lot sein. Am Mittwoch wurde über dem wirklich beeindruckend schnell gewachsenen Rohbau aus Beton und Glas der Richtkranz aufgehängt.

„Stadtteilprägend“ werde der sechsgeschossige Bürobau am Ihmeufer werden, sagte hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus. Der kommunale Immobilienentwickler investiert bis zu 90 Millionen Euro, um die Konzernzentrale später an den kommunalen Energieversorger Enercity zu vermieten. Bisher dominieren Ihme-Zentrum und das Heizkraftwerk mit seinen drei Schloten das Gesicht von Linden. Da muss sich ein Neubau erst einmal behaupten, um stadtteilprägend zu werden.

Enercity-Neubau hat „Wumms und Kraft“

Auf der schlammigen Baustelle war am Mittwoch für solche Pingeligkeiten kein Raum. Und tatsächlich wird ja auch das Gebäude mit seinen 20.000 Quadratmetern Fläche nach einem Entwurf eines Stuttgarter Büros kein Bungalow, darauf wies hanova-Aufsichtsrat Lars Kelich (SPD) hin.

Da ist dann auch der Vergleich mit einem der berühmtesten Gebäude der Welt nicht mehr fern. Der Enercity-Aufsichtsratsvorsitzende und Stadtkämmerer Axel von der Ohe (SPD) erwähnte das Flat-Iron-Building in New York. Das steht an der Kreuzung von Fifth Avenue und Broadway und trägt den Namen, weil seine Form an ein Bügeleisen erinnert. Auch der Neubau an der Kreuzung von Braunstraße und Spinnereistraße in Hannover hat eine spitz zulaufende Form. „Das hier wird Fat Iron“, sagte von der Ohe. Der Bau habe „Wumms und Kraft“ und müsse sich vor dem Ihme-Zentrum nicht wegducken.

„Fat Iron“ von Hannover? So soll die neue Konzernzentrale aussehen. Enercity-Aufsichtsratschef Axel von der Ohe (SPD) erinnert das Gebäude an das „Flat-Iron-Building“ am Broadway in New York. Quelle: Enercity

„Wir sind hellauf begeistert.“ Das erklärte Enercity-Konzerngeschäftsführerin Susanna Zapreva und versprach, der Bau werde „Maßstäbe“ setzen, was die Energieversorgung angeht. In der begleitenden Pressemitteilung ist von einem „Leuchtturm der Energieeffizienz“ die Rede. Das Gebäude wird nach dem Passivhausstandard errichtet, nutzt Erdwärme und Fotovoltaik und verbraucht mit 89 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr rund 60 Prozent weniger Energie als Bürogebäude konventioneller Bauweise.

Enercity-Neubau verbraucht 78 Prozent weniger Energie

Der jährliche Energieverbrauch werde sich gegenüber dem bisherigen Büroturm um gut 78 Prozent reduzieren, erklärte Zapreva. Die jährlichen CO2-Emissionen reduzierten sich um 91 Prozent pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter. 650 von ihnen sollen in dem Gebäude eines Tag arbeiten, 3500 Quadratmeter Fläche messen allein die Fronten aus Dreifachglas. Zeitlich und beim Budget sei man im Plan, hoben Klaus, Zapreva und von der Ohe hervor, was bei den wegen Corona gestörten Lieferketten und allgemeiner Baukostensteigerung ja tatsächlich bemerkenswert ist.

Wegen der Pandemie fand das Richtfest nur im kleinen Rahmen statt. Eigentlich sollten 400 Gäste kommen, umso größer werde das Fest zur Einweihung, versprachen Klaus und von der Ohe. Immerhin rieche es wie Richtfest, sagte der Stadtkämmerer. In einer mit Flatterband abgesperrten Ecke war für die Bauarbeiter ein Grill aufgebaut. Was darauf lag, war wegen der Corona-Bestimmungen nur für Zimmerleute und Maurer vorgesehen, und schließlich ist so ein Richtfest ja auch ihr Fest.

