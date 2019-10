Die Feuerwehr Hannover hat am Dienstagmorgen ohne großes Aufsehen ihre neue Feuerwache 3 in Kirchrode in Betrieb genommen. Der Standort ersetzt den alten in der Südstadt. Ursprünglich sollten die Retter am 1. April einziehen, doch die Arbeiten verzögerten sich um ein halbes Jahr. Noch immer ist nicht alles fertig.