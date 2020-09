Hannover

Nun ist er also wieder da. Bäcker Jochen Gaues, gerne als „ Deutschlands Promi-Bäcker“ apostrophiert, weil er auf dem Höhepunkt seiner Karriere mehrere Feinschmeckerrestaurants bundesweit, das Bundeskanzleramt und die Nationalmannschaft belieferte, hat in Kleefeld mit seiner Frau Bettina wieder eine Backstube eröffnet. Der Hygieneskandal von 2011, der erst seine Bäckerei und in der Folge auch eine seiner Ehen zerstörte, scheint überwunden.

Jochen Gaues backt wieder in Hannover

Stylisch und trotzdem rustikal ist das große Bäckereicafé im Ärztehaus an der Kirchröder Straße eingerichtet. So gibt er sich selbst gerne. Er will alles anders machen als die zeitgenössische Backindustrie, wo vieles aus vorgefertigten Backmischungen mit für Kunden kaum noch nachvollziehbaren Zutaten kommt, und trotzdem soll alles traditionell sein. Oder: deswegen. Bei ihm werde Brot so gebacken, wie es ursprünglichen Rezepturen entspricht, verkündet er in großen Texten an einer Caféwand. Von den Skandalen ist dort nichts zu lesen. Der Gaues-Interpretation zufolge waren es ausschließlich Neider, die die Krisen in seinem Berufs- und Privatleben verursacht haben.

Anzeige

Stylisch und trotzdem rustikal: So präsentiert sich „Der echte Gaues“ in Kleefeld. Quelle: Ilona Hottmann

Weitere HAZ+ Artikel

Die Kunden aber schätzen sein Brot weiterhin. „Kommen Sie doch als nächstes in die List“, bittet eine Frau am Tresen, als sie Brot kauft. „Toll, dass es wieder echtes Gaues-Brot in Hannover gibt“, findet eine andere Kundin, die auf dem Weg von der Innenstadt nach Kirchrode eigens vor dem Geschäft hält. Ein Rentner, der abends noch zwei Brötchen holt, lobt: „Es bleibt viel länger frisch als andere Backwaren.“

Andere Bäcker aus Hannover, die ebenfalls Wert auf gute Zutaten und Originalrezepte legen, haben über den „Gaues-Hype“ stets nur den Kopf geschüttelt. Aber am Ende zählt nun mal, was die Kunden wollen – und da scheint der Mittfünfziger den Dreh rauszuhaben.

Ein schwieriges Verhältnis

Für die HAZ war das Ehepaar Gaues am Dienstag nicht zu sprechen. Es ist ein schwieriges Verhältnis. 2011 hatte die Redaktion eine Reportage aus der Ledeburger Backstube gemacht. Als die staatlichen Lebensmittelhygieniker am nächsten Morgen die Fotos in der Zeitung sahen, statteten sie der Backstube einen Besuch ab und schlossen sie umgehend. Die „vorgefundenen Hygienemängel“ hätten „die Grenze zu einer Straftat klar überschritten“, begründete eine Richterin später die Anordnung eines 14.000 Euro teuren Strafgelds gegen Gaues´ Frau Elisabeth, die offiziell Betreiberin war. Seitdem ist die Kommunikation zwischen Bäcker und Redaktion eher frostig.

Mit Platz zum Verweilen: Das Café in der Backstube Gaues. Quelle: Ilona Hottmann

Insolvenzverfahren und Konflikte

Für Gaues folgten Insolvenzverfahren und Konflikte mit seiner Frau Sabine, die in Gehrden ein Backhaus betreibt, längst auch mit gut besuchten Filialen in Hannovers Nord- und Südstadt und an der Lister Meile. Zwischenzeitlich war er angestellter Backstubenleiter bei der „ Bäckerei Gaues GmbH“ unter Chefin Kira Koernemann aus Isernhagen. Aber auch da gab es offenbar Streit bis hin zum zeitweiligen Backstubenverbot. Zuletzt verkündete Gaues, dass er Hannover den Rücken gekehrt habe und sich in Hamburg mit dem „Schanzenbäcker“ Gürol Gür zusammengetan habe.

Eine Filiale in Hamburg , eine in Hannover

Das war 2019. Geblieben ist von dem Hamburger Engagement eine Gaues-Filiale, die weiter betrieben wird. Doch jetzt ist Jochen Gaues wieder in Hannover. Gut ein Dutzend Angestellte habe seine Kleefelder Backstube, erzählen die Mitarbeiter. In der Auslage gibt es alles, vom saftigen Krustenbrot bis zum kernigen Roggen, mit stylischen Namen wie Sylter oder Ox-Brot. Kuchen und Brötchen sind im Angebot, auch eine eigene Kaffeemischung ist dabei. Und viele Kunden freuen sich über die Rückkehr von Gaues. Vielleicht geht es mit der vierten Firma ja gut.

Von Conrad von Meding