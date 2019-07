Hannover

Hannover ist eine bunte Stadt. Man muss nur auf die Hauswände und Fassaden gucken. Jetzt gibt es sogar kleine Rundgänge für Stadtbummler und Touristen auf der Suche nach ungewöhnlichen Fotomotiven: Die Tourismusexperten der Hannover Marketing Gesellschaft (HMTG) haben Graffiti ausgewählt, die die Häuser in Hannover nicht verschandeln, sondern – im Gegenteil – ganz besonders verzieren. Im Internet haben sie dann Touren durch die Stadtteile Linden, Nordstadt,

sowie List und Oststadt zusammengestellt, auf denen man die Kunstwerke anschauen und natürlich auch fotografieren kann. Es sind allesamt legal gesprühte Bilder, Auftragsarbeiten von Könnern und Kreativen, die die Gebäude in den Quartieren unverwechselbar machen. Da lacht ein Panda von einer Hauswand am Kötnerholzweg, ein Posaunist schmückt eine Fassade in der Gerhardstraße, ein Herr mit Zylinder blickt von einer Toreinfahrt in der Asternstraße oder ein Fantasie-Urwald umrankt einen Hauseingang in der Nedderfeldstraße.

Wer unter den insgesamt 34 Motiven seine Favoriten gefunden hat, kann eine individuelle Route gezielt planen und erfährt zugleich Wissenswertes über den Kiez. Dieser etwas andere Stadtführer soll aber nicht unbedingt auf die bislang ausgewählten Stadtteile beschränkt bleiben. „Wir haben erst einmal die Quartiere ausgewählt, die besonders viele sehenswerte Graffiti zu bieten haben“, sagt Maike Scheunemann von der HMTG. Doch sie ist sicher: Auch an anderen Ecken der Stadt lässt sich noch viel entdecken.

Von Juliane Kaune