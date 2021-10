Hannover

Trotz der vielen Neubauten in der Stadt zeichnet sich keine Entspannung am Wohnungsmarkt ab. Überall fehlt es an Wohnraum und die Mieten steigen – laut aktuellem Mietspiegel zuletzt um 13 Prozent. Die Stadt Hannover geht in die Offensive und startet die Vermarktung für das letzte große Baufeld am Kronsberg. Noch einmal 1000 Wohnungen sollen in dem dortigen Neubaugebiet entstehen. Insgesamt werden in Kronsrode innerhalb weniger Jahre 3500 Wohnungen für bis zu 8000 Menschen gebaut. Zum Vergleich: Beim benachbarten Expo-Stadtteil Kronsberg waren es 3000 Wohnungen.

Präsentation bei Immobilienmesse Expo-Real

In der Wohnungswirtschaft gibt es angesichts des schnellen Baus warnende Stimmen. Das Tempo könnte zu hoch sein, die Ballung von zeitnah errichteten Neubauten an einem Ort zu intensiv, heißt es bei Vertretern.

Am Montag beginnt in München Deutschlands größte Immobilien-und Investorenmesse Expo-Real. Hannover präsentiert sich wieder gemeinsam mit anderen Kommunen der Metropolregion und wirbt um Investoren für das letzte große Quartier am südlichen Kronsberg.

So sah es noch im Sommer 2020 auf dem Kronsberg aus. Mittleiweile sind hier die ersten Wohnungen entstanden. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

In dem Kronsrode genannten Viertel entsteht Niedersachsens größtes Neubaugebiet. Es ist idyllisch gelegen am malerischen Landschaftsraum des Kronsbergs, zugleich wegen der Stadtbahntrasse gut an die Innenstadt angebunden. Für zwei der drei großen Baufelder hatte die Stadt 2018 Investoren gefunden.

2020 wurden die Baustraßen errichtet, 2021 den Wohnungsbau gestartet, nächstes Jahr können die ersten Mieter einziehen. Bis alles fertig ist, wird es aber bis 2025 dauern.

Seit dem vergangenen Jahr entsteht auf dem Kronsberg das neue QUartier für 8000 Menschen. Quelle: Julian Stratenschule/dpa

Rund eine halbe Milliarde Euro investiert die Wohnungswirtschaft in das Projekt. Jetzt erwächst ihr Konkurrenz direkt vor der Tür. Die Stadt hat den Südbereich des Quartiers bereits vorbereitet und diesmal selbst die Baustraßen inklusive Kanalisation angelegt. Dort will sie die Grundstücke jetzt einzeln an Investoren vermarkten, deshalb dürfte der Neubau dort wesentlicher schneller gehen.

Wird über den Bedarf hinaus gebaut?

Die Vertreter der hannoverschen Wohnbauunternehmen sehen das mit gemischten Gefühlen. „Niemand kann seriös die Frage beantworten, ob wir dort über den Bedarf hinaus bauen“, sagt Dirk Streicher von der Delta-Bau, der für die Projektentwickler im mittleren Kronsrode-Quartier spricht. Er betont aber, dass das Vorgehen der Stadt exakt den Verträgen entspricht. Letztlich tue der Wettbewerb allen gut.

Auch Frank Eretge von Gundlach, der für den Zusammenschluss aller Wohnungsbauunternehmen der Stadt spricht, sagt: „Alle blicken optimistisch auf das Gebiet, aber auch ein bisschen skeptisch.“ Die Branche hätte sich gewünscht, „dass zeitlich etwas mehr Luft drin ist“.

Zusätzliche Wohnungen dringend benötigt

Aus der Stadtverwaltung hört man, dass die zusätzlichen Wohnungen am Kronsberg dringend benötigt werden. Auch deshalb, weil andere Wohnbauprojekte nicht so schnell vorangehen wie erhofft. In der Wasserstadt Limmer ziehen nächsten Monat die ersten Mieter ein – nach fast 20 Jahren Vorbereitung. Und auch in der Freiherr-von-Frisch-Kaserne in Bothfeld, die seit 21 Jahren leer steht, verzögert sich der erhoffte Start des Wohnungsbaus.

Von Conrad von Meding