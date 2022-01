Hannover

In und um Hannover gibt es in den kommenden Tagen neue besondere Impfangebote. Am Sonntag, 9. Januar, können sich Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche und Erwachsene im Vereinszentrum von Hannover 96 (Stadionbrücke 9) impfen lassen. Es gibt Erst-, Zweit und Boosterimpfungen. Die Aktion findet zwischen 9 und 17 Uhr statt. Für die Impfung ist eine Anmeldung unter 96mitgliedschaft.de/impfaktion-bei-hannover96 erforderlich. Bei der Anmeldung wird der Wunsch-Impfstoff festgelegt.

Zum Impftermin müssen ein Ausweis, der Impfausweis, die Gesundheitskarte und die ausgefüllte Anamnese sowie die Einwilligungserklärung mitgebracht werden, die es unter anderem auf der Internetseite des Robert-Koch-Institut (rki.de) gibt. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Impfen in der Lasersports-Halle

Kommenden Montag bis Donnerstag (10. bis 13. Januar) wird in der Lasersports-Halle in Langenhagen (Buschkamp 86) geimpft. Kommen können alle ab 12 Jahren. Jeder der sich dort impfen lässt bekommt kostenlos ein Lasertag-Freispiel oder ein Freispiel bei Neongolf in Hannover. Die Gutscheine sind drei Jahre gültig. Geimpft wird an den vier Tagen jeweils zwischen 10 und 17 Uhr. Termine für die Impfaktion werden nicht vergeben. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite lasersports.de

Von Mathias Klein