Hannover

Neue Irritationen um den Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca. Die hannoverschen Kliniken von Diakovere (Henrietten-, Friederiken- und Annastift), die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und das Klinikum Region Hannover (KRH) setzen den Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca weiter ohne Einschränkungen ein. Ein Diakovere-Sprecher sagte am Dienstag, man informiere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausführlich zu den möglicherweise auftretenden Nebenwirkungen. Diakovere betreibt in Hannover das Friederiken- Henrietten- und Annastift. Unterdessen haben Kliniken unter anderem in Berlin und München die Vergabe von Astrazeneca zunächst wieder unterbrochen.

Lesen Sie auch Thrombose-Fälle: Berlin setzt Corona-Impfung mit Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren aus

Keine Wahl bei Impfstoff

Die Entscheidung, ob sich Beschäftigte impfen lassen wollen, sei jedem einzelnen freigestellt. Beim Impfstoff selbst könne das Unternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hingegen keine Wahl lassen. „Wir bekommen den Impfstoff vom gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Region zugeteilt“, sagte ein Sprecher. Derzeit werde den Kliniken ausschließlich das Vakzin von Astrazeneca bereitgestellt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die MHH nutzt den Impfstoff weiterhin, wie ein Sprecher mitteilte. Eine KRH-Sprecherin sagte, das Unternehmen folge bei den Schutzimpfungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. „Diese sehen derzeit keine generellen Einschränkungen für Erwachsene vor.“ Das KRH gehört der Region Hannover und betreibt unter anderem das Krankenhaus Siloah.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns kam es in den vergangenen Wochen vereinzelt zu gravierenden Nebenwirkungen wie Hirnvenenthrombosen bei Frauen. Die Berliner Charité stoppte daraufhin am Dienstag die Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca für Mitarbeiterinnen unter 55.

Daraufhin kündigte das Land Berlin an, das Vakzin vorerst nicht mehr für Impfungen bei Menschen unter 60, unabhängig vom Geschlecht, einzusetzen. Auch die Stadt München setzte den Einsatz von Astrazeneca bis auf Weiteres aus. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Dienstagabend in einer Sondersitzung über den weiteren Umgang mit dem Impfstoff von Astrazeneca beraten.

Von Maximilian Hett