Hannover

In Hannovers Innenstadt hat die Polizei im vergangenen Jahr die meisten Straftaten insgesamt registriert. Das geht aus dem gemeinsamen Bereich der Behörde und der Stadtverwaltung hervor, der am Freitag veröffentlicht worden ist.

In dem betroffenen Stadtbezirk Mitte haben sich 2019 demnach 24.487 Verbrechen zugetragen.

haben sich 2019 demnach 24.487 zugetragen. Auf Platz zwei liegt der Stadtbezirk Vahrenwald-List mit 8231 Straftaten .

mit 8231 . Platz drei belegt der Stadtbezirk Linden-Limmer mit insgesamt 6419 Taten.

Insgesamt ist in der Landeshauptstadt Hannover die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen, wenn man die Daten mit dem Vorjahr vergleicht.

Dem Bericht zufolge sind die Stadtteile Mitte, List und Südstadt die gefährlichsten Bezirke im Jahr 2019 in Hannover gewesen. In Mitte registrierte die Behörde 15.537 Straftaten, in der List waren es 3667 und in der Südstadt 3389. Am besten schnitten die Stadtteile Waldheim mit lediglich 62 Straftaten, Isernhagen-Süd (134 Straftaten) sowie Misburg-Süd (142 Straftaten) ab.

Insgesamt haben Polizei und Stadt im vergangenen Jahr 69.613 Straftaten registriert. Auffällig dabei: Die Zahl der Drogendelikte nahm wie in den Vorjahren weiter zu.

Nach einem Rückgang im Jahr zuvor stieg auch die Zahl der Körperverletzungen wieder an.

Zum ersten Mal legte die Stadtverwaltung einen Bericht über den Einsatz des städtischen Ordnungsdienstes vor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten demnach insgesamt 26.000 Bürgergespräche. Sie sprachen 4347 Platzverweise aus und brachten 30.456 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige. 144 Mal sanktionierten sie öffentliches Urinieren, 24 Mal nicht angeleinte Hunde, 319 Autos ließen sie abschleppen, weil sie verkehrswidrig geparkt worden waren.

Von Tobias Morchner und Peer Hellerling