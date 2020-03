Hannover

„Selten bleibt ein erfolgreicher Mensch so uneitel und so bescheiden“: Mit diesen Worten charakterisierte der Aufsichtsratschef der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt, Ulrich Haupt, den langjährigen Vorstand des Kinderkrankenhauses, Thomas Beushausen. Nach 23 Jahren auf diesem Posten und nach fast 40 Jahren im Kinderkrankenhaus geht Beushausen mit 66 Jahren in den Ruhestand.

Auch Ex-MHH-Vize Tecklenburg bei Verabschiedung

Am Freitag wurde er in der Aula der Schule Auf der Bult verabschiedet. Rund 180 Gäste kamen, darunter auch Regionspräsident Hauke Jagau und Klosterkammerpräsident Hans-Christian Biallas und der bisherige Vizepräsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Andreas Tecklenburg. Beushausen habe die Bult zu dem gemacht, was sie heute sei, eine der leistungsstärksten Einrichtungen für kranke Kinder in ganz Deutschland, sagte Landesgesundheitsministerin Carola Reimann.

Bult hat guten Ruf bis in die Schweiz

Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Ruf des Kinderkrankenhauses bis in die Schweiz gedrungen ist. Als dort die Kindermedizinerin Angela Genewein von dem freien Posten hörte, war sie sofort interessiert. Beushausen überreichte am Freitag einen symbolischen Staffelstab an seine Nachfolgerin. Die 51-Jährige, die aus München stammt, will sich „bemühen, dieser Bürde und Würde gerecht zu werden“. In den ersten Wochen habe sie schon festgestellt, dass die Hannoveraner aufgeschlossene und hilfsbereite Menschen seien. Wenn man aus München komme, würde man das gar nicht erwarten, meinte Genewein.

