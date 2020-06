Hannover

Eltern müssen offenbar schon bald nicht mehr monatelang auf die Bearbeitung ihrer Anträge für das Elterngeld warten. Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski verkündete am Montag im Jugendhilfeausschuss, man werde voraussichtlich Mitte Juli zu einer Bearbeitungszeit der Anträge von 30 Tagen zurückkehren können. Man habe zum 1. Mai 2020 acht neue Mitarbeiter aus dem eigenen Nachwuchs eingestellt und mittlerweile Dreiviertel der Rückstände aufgearbeitet, sagte Rzyski weiter.

Stau betrug noch vor einem Monat 1000 Anträge

Noch vor etwa einem Monat schob die Verwaltung eine Bugwelle an unbearbeiteten Elterngeld-Anträgen vor sich her. Nach eigenen Angaben stauten sich in der Elterngeldstelle Mitte Mai rund 1000 unbearbeitete Anträge für das Elterngeld. Zwei, zeitweilig sogar drei Monate lang mussten Eltern zwischenzeitlich auf die Bearbeitung ihrer Anträge warten. Immer wieder hatten sie auch in der HAZ dagegen protestiert, weil sie finanzielle Schwierigkeiten befürchteten.

Auch die Tatsache, dass die Elterngeldstelle während der Corona-Krise sieben Wochen lang für die Öffentlichkeit geschlossen war – hatte nicht gereicht, um die Rückstände aufzuarbeiten. Mehrfach hatte die Stadt Hannover die Elterngeldstelle überdies wochenweise geschlossen, um die Rückstände aufarbeiten zu können.

Grund der Wartezeiten: Vakante Stellen und hoher Krankenstand

Nach Angaben der Stadtverwaltung hatten vakante Stellen und ein hoher Krankenstand schon Mitte November vergangenen Jahres zu dem Engpass in der Elterngeldstelle geführt. Erschwerend sei hinzugekommen, dass immer mehr Anträge auf Elterngeld eingereicht worden seien. Nach einer Hochrechnung der Stadt gingen bei den Behörden 2019 8500 Neuanträge ein, hinzu seien rund 4000 Änderungsanträge gekommen, hieß es damals. Die Anstiege im Vergleich zum Vorjahr hätten bei 2,8 Prozent (Neuanträge) und fast 6 Prozent (Änderungswünsche) gelegen.

Es sei der große Ehrgeiz der Verwaltung, zu einer Wartezeit von höchstens vier Wochen zurückzukehren, sagte Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski damals. Jetzt ist es offenbar bald soweit.

