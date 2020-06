Hannover

Zweieinhalb Meter breit, hochwertiger Bodenbelag, gut ausgeschildert – auf 13 neuen Velorouten sollen Radfahrer künftig schnell und sicher aus Hannovers City in die Außenbezirke gelangen. Mit dem voraussichtlich mehr als 10 Millionen Euro teuren Ausbau will Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eine „echte Verkehrswende“ einleiten. Doch der Platz auf der Straße ist begrenzt. Wer breitere Radwege will, muss anderen Verkehrsteilnehmern Raum wegnehmen. Zusammen mit Ralf Strobach, Fahrradexperte der Bürgerinitiative Umweltschutz, hat sich die HAZ im Innenstadtbereich umgesehen und mehrere neuralgische Punkte ausgemacht. Hier müssen die Stadtplaner Farbe bekennen und sich entscheiden, wer in Zukunft Vorfahrt bekommt.

Die Piktogramme auf dem Cityradring sind verblasst. Ralf Strobach (hinten) schlägt eine durchgehende rote Markierung vor. Quelle: Schaarschmidt

Der City-Radring

Die künftige Veloroute soll rund um die Fußgängerzone führen, unter anderem über Schmiedestraße, Schillerstraße, Luisenstraße, Osterstraße und Karmarschstraße. Radfahrer erkennen den Cityradring bisher nur dadurch, dass zum Teil verblasste blaue Piktogramme auf die Straßen gepinselt sind. Rad- und Autofahrer teilen sich die Fahrbahn. „Insbesondere der Abschnitt vor Sport-Scheck auf Karmarsch- und Osterstraße ist eine Autoposer-Strecke“, sagt Strobach. Die Bereiche vor und hinter der Sport-Scheck-Kurve dürften zu schmal sein, um einen baulich getrennten Radweg mit jeweils 2,50 Metern Breite auf beiden Straßenseiten anzulegen. „Ich schlage vor, den Abschnitt zwischen der Kreuzung Karmarschstraße/ Marktstraße und Osterstraße/Windmühlenstraße für den Autoverkehr zu sperren“, sagt Strobach. Nur noch Radlern wäre die Durchfahrt erlaubt, die Parkhäuser in der Osterstraße und Windmühlenstraße blieben für Autofahrer erreichbar. Entscheidend sei auch, sagt Strobach, dass die Stadt den Cityradweg durchgehend rot markiert.

Auf der Lister Meile teilen sich Radfahrer die Fahrbahn mit Autos. Ralf Strobach schlägt vor, die Schrägparkplätze zu entfernen, um Platz für breite Radwege zu schaffen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Lister Meile neben dem Raschplatz-Pavillon

Zwei Velorouten – zum Sahlkamp und nach Bothfeld – beginnen am Ernst-August-Platz und führen auf der Lister Meile durch die Unterführung zwischen Ernst-August-Galerie und Hauptbahnhof am Raschplatz-Pavillon vorbei. Auf der Straße neben dem Pavillon (Lister Meile) fehlt bisher ein Radweg, Radler müssen sich die viel befahrene Straße mit Autos teilen. „Schrägparkplätze sollten entfernt werden, damit genug Raum für breite Radwege auf jeder Straßenseite entsteht“, schlägt Strobach vor. Die verbliebenen Längsparkplätze sollten nur für Kurzzeitparker reserviert sein.

Auf dem Engelbosteler Damm herrschen zum Teil chaotische Verkehrsverhältnisse. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Engelbosteler Damm

Die Veloroute 13 Richtung Norden führt ein gutes Stück auf dem Engelbosteler Damm entlang, der Ausgeh- und Einkaufsmeile der Nordstadt, vergleichbar mit der Limmerstraße in Linden. Auf der schmalen Fahrbahn drängeln sich Rad- und Autofahrer, Busse und Lieferwagen. „Die Verkehrsführung ist eine Katastrophe“, sagt Strobach. Dass hier eine schnelle Veloroute auf breiten Radwegen entlangführen soll, sei kaum vorstellbar. Der Fahrradexperte schlägt daher vor, den E-Damm für den Autoverkehr zu sperren, aber querenden Verkehr aus Seitenstraßen zuzulassen, ähnlich wie auf der Limmerstraße. „Allenfalls wäre eine Einbahnstraßenregelung für Autofahrer denkbar“, sagt Strobach.

Das Fazit

Manche Straßen in der Innenstadt sind so schmal, dass sie keinen Platz für breite Radwege bieten. „Eigentlich reichen 2,50 Meter Breite für einen Radweg ohnehin kaum aus“, meint Strobach. Schließlich verkehren immer mehr Lastenräder auf den Straßen, zudem brauchen Fahrer von schnellen Pedelecs Platz zum Überholen von langsamen Radlern. Das bedeutet: Autos und Parkflächen müssen weichen. Eine kostengünstige Lösung bestünde darin, Autostraßen zu Radfahrerzonen zu erklären. „Es muss einen Systemwechsel geben mit getrennten Routen für Auto- und Radfahrer als Grundprinzip“, meint Strobach.

Von Andreas Schinkel