Die Sütterlin-Schrift, meist einfach Sütterlin genannt, ist eine im Jahr 1911 im Auftrag des preußischen Kultur- und Schulministeriums von Ludwig Sütterlin entwickelte Ausgangsschrift für das Erlernen von Schreibschrift in der Schule. Ein runder Schnörkel mündet in eine klare Linie, bauchige Zeichen stehen im Sütterlin-Alphabet neben kantigen Zacken. Diese abgewandelte Form der deutschen Kurrent-Schrift enthielt keine Schattierungen, alle Linien waren gleich stark ausgeprägt, die Abschnitte der Buchstaben standen im Verhältnis 1:1:1. Damit zog Sütterlin die Konsequenz aus dem Ablösen des Federkiels durch die Stahlfeder, denn mit diesem neuen Schreibwerkzeug war der Wechsel zwischen feinen an- und breiten abschwellenden Bogenlinien vor allem für Schüler eine regelrechte Quälerei. An den Schulen der Weimarer Republik verbreitete sich die schlichte, kinderfreundliche Handschrift, bis sie 1941 von den Nationalsozialisten verboten wurde.

Heute ist das Sütterlin-Alphabet fast vergessen. In vielen Städten gibt es jedoch Sütterlin-Stuben, in denen Ehrenamtliche alte Dokumente in die heutige Schrift übertragen. Sie widmen sich oftmals Tagebüchern oder Rezeptsammlungen aus den Kriegsjahren, die für die heutige Generation kaum noch zu entziffern sind.