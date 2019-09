Es ist ein in Norddeutschland beispielloses Projekt: Bei der Vesperkirche sollen Menschen verschiedener Schichten beim Essen ins Gespräch kommen. 5000 kostenlose warme Mahlzeiten wurden in zwei Wochen in der Lutherkirche ausgegeben – 2000 mehr als noch vor zwei Jahren. Doch die Bedürftigen blieben meist unter sich.