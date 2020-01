Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch herzlichen Glückwünsch zur Wahl, allerdings war das Ergebnis ziemlich knapp. Wie gehen Sie damit um?

Ulrike Strauch: Ich sehe das entspannt. Das Harmoniebedürfnis, das ich früher hatte, hat sich gelegt. Und wir beide haben in den vergangenen Wochen bei unseren Besuchen in den Ortsvereinen so viel Zuspruch erhalten, dass das Abstimmungsergebnis getoppt wird. Hier haben Delegierte abgestimmt. Der Zuspruch für uns bei den Mitgliedern ist viel größer, als es das Abstimmungsergebnis darstellt.

Adis Ahmetovic: Wir starten lieber so als mit einem sehr hohen Ergebnis.

Zeigt das Ergebnis eine Spaltung der Partei in Hannover?

Ahmetovic: Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, die beiden Lager zusammenzuführen. Wir müssen Brücken bauen.

Die SPD hat bei der Bürgermeisterwahl eine schwere Schlappe erlitten, wie wollen sie erreichen, dass die Partei bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr wieder stärkste Kraft im Rathaus wird?

Ahmetovic:Das Allererste ist: Wir haben gute Laune. Und mit dieser guten Laune wollen wir auf alle Menschen zugehen. Und wir werden gleich anfangen. Wir wollen aktiv auf die Menschen in dieser Stadt zugehen. Und das nicht nur sechs Wochen vor der Wahl. Wir werden an ganz vielen Türen klingeln und ganze viele Klinken putzen.

Strauch: Wir wollen auch zu den Ortsvereinen in alle 13 Stadtbezirke gehen. Und dort werden wir fragen, welche Bedürfnisse, Wünsche und Themen es in den einzelnen Stadtbezirken gibt. Und ich werde ein- bis zweimal pro Woche in unserer Parteizentrale sitzen und für Gespräche zur Verfügung stehen.

Herr Ahmetovic, mit ihrem Vorschlag der Jugendnetzkarte für Busse und Bahnen haben Sie für Furore gesorgt, was kommt als nächstes?

Ahmetovic:Wir haben konkrete Ideen für Hannover. Die werden wir dann zum richtigen Zeitpunkt präsentieren.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein