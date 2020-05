Hannover

Seit drei Wochen schreibt die novellierte Straßenverkehrsordnung (StVO ) zwingend einen Sicherheitsabstand von anderthalb Metern zu Zweiradfahrern vor. Eine Stichprobe in Hannover zeigt aber: Kaum jemand hält sich daran. Dabei kostet das Missachten der Abstandsregel jetzt mindestens 55 Euro (bis zu 100 Euro möglich), und es kann ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei eingetragen werden.

Abstand zu Radfahrern: Auf der Podbi vielfach nicht einzuhalten

Am Auffälligsten ist die Situation auf der Podbielskistraße etwa auf Höhe des Pelikan-Viertels. Dort müssen Radfahrer auf dem Radschutzstreifen fahren, aber die Straße ist so eng, dass nach der novellierten StVO kein Auto überholen dürfte. Zur Straßenmitte ausweichen können Autofahrer nicht, weil dort die Stadtbahn in einem mit Bordsteinen abgetrennten Bereich fährt. Nähme man die Novelle von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) ernst, müssten Autofahrer konsequent hinter Radfahrern bleiben, auf etlichen Hundert Metern. Weil das niemand tut, könnte die Polizei etliche Knöllchen schreiben.

Polizei will Abstand bald kontrollieren

Tut sie aber nicht. Noch nicht. Zunächst wolle die Polizei präventiv tätig werden, um aufzuklären und zu sensibilisieren, sagt Sprecher Philipp Hasse. Erst „in einem zweiten Schritt“ werde die Polizei „die Einhaltung des Seitenabstands durch Schwerpunktkontrollen überprüfen und Fehlverhalten konsequent sanktionieren“.

Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe (links) platziert einen Aufkleber auf einem Streifenwagen, der signalisiert, dass Autofahrer Abstand zu Radfahrern einhalten sollen. Quelle: Polizei Hannover

Am Montag hat zunächst Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe damit begonnen, leuchtende Aufkleber auf Polizeifahrzeugen anzubringen. Künftig sollen zahlreiche Streifen- und Einsatzwagen landesweit dieses Signet an der Heckscheibe tragen. Kluwe sagte bei einem gemeinsamen Termin mit Innenminister Boris Pistorius ( SPD), es sei ihm „ein besonderes Anliegen, dass Radfahrer den für sie vorgesehenen Verkehrsraum gefahrlos und mit einem sicheren Gefühl nutzen können“. Pistorius sagt: „Wir werben um mehr Rücksichtnahme und mehr Abstand im Straßenverkehr.“

Nicht nur auf der Podbi ist es eng

Zu eng für den anderthalb-Meter-Abstand ist es auch auf der Goethestraße. Quelle: Katrin Kutter

Aber wie Abstand halten, wenn kein Platz vorhanden ist. Was innerorts nun mit anderthalb Metern angeordnet ist, beträgt außerorts sogar zwei Meter. Beim Innenministerium gibt es eine klare Ansage. „Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist das Überholen nicht erlaubt.“ Das könnte für Autofahrer, die sich an die Regeln halten, künftig eine häufige Entschleunigungsphase bedeuten. Nicht nur auf der Podbi ist es eng. Auch am Steintor auf der neu ausgebauten Goethestraße sind die Abstände mit breiteren Fahrzeugen nicht einzuhalten. Auf der Königstraße mit ihren ohnehin absurd engen Radschutzstreifen schon gar nicht.

„Als Radfahrerin ist man die Schwächere“

„Selten“ habe sie es in den vergangenen Wochen erlebt, dass Autofahrer langsam hinter ihr fahren, weil der Sicherheitsabstand nicht einzuhalten ist, sagt etwa Radfahrerin Tanja Wannemacher aus Badenstedt: „Das ist eher die Ausnahme. Und als Radfahrerin ist man die Schwächere.“ Dagmar Kischer, die die gefährlichen Situationen auf der Podbi seit 15 Jahren kennt, kritisiert vor allem, dass parkende Autofahrer oft ohne sich umzuschauen die Autotür aufreißen oder ihr Auto ausparken und dabei Radfahrer auf dem Schutzstreifen gefährden: „Das finde ich eigentlich noch schlimmer als die zu eng überholenden Autos.“

Zur Galerie Radfahrer aus Hannover äußern sich zur novellierten StVO und den neuen Sicherheitsabständen. Tenor: Wirklich sicher fühlt sich niemand. Eine Umfrage.

Mikdat Demirci aus der List ist zwar gerade mit dem Rad unterwegs, aber er kennt beide Seiten. „Als Radfahrer bewege ich mich immer sehr vorsichtig, aber als Autofahrer habe ich bisher natürlich Radfahrer auch auf der Podbi überholt“, sagt er ehrlich. Künftig will er auf den Abstand achten.

Hupkonzert: Auto blockiert Radschutzstreifen

„Sie werden’s überleben“: Eine Autofahrerin hat ihren VW-Touran auf dem Radschutzstreifen abgestellt und ist in ein Haus geeilt. Quelle: Katrin Kutter

Und dann gibt es plötzlich ein Hupkonzert. Eine Autofahrerin hat ihren VW-Touran auf dem Radschutzstreifen abgestellt und ist in ein Haus geeilt. Fahrradfahrer versuchen, an dem Wagen vorbeizukommen, der ihren Weg stört, dabei stören sie Autofahrer, die ohnehin eigentlich nicht überholen dürften, die wegen der plötzlichen Gefahr aber Hupen. Nach sieben Minuten kommt die Frau aus dem Haus und geht zurück zum Wagen. Warum sie ihn dort regelwidrig abgestellt und andere gefährdet hat? „Meine Oma wohnt da oben, es gab einen Notfall, und da musste es schnell gehen“, sagt sie. Auf den Hinweis, dass sie Autofahrer irritiert und Radfahrer gefährdet hat, ruft sie einen Satz und verschwindet: „Sie werden’s überleben.“

Weniger Transporter auf den Radstreifen

Immerhin eines hat die novellierte StVO bereits auffällig bewirkt: Man sieht kaum noch Transporter von Paketdiensten und anderen Lieferfirmen auf den meist rot markierten Streifen stehen. Die Fahrer haben Angst, durch die drohenden Punkte ihre Fahrerlaubnis zu verlieren. Auf Radstreifen zu stehen war schon immer verboten: Sie sind durch eine durchgezogene weiße Linie gekennzeichnet und haben die gleiche Rechtsform wie ein Radweg. Auf Radschutzstreifen aber, die eine gestrichelte Linie haben, war das Kurzzeithalten für Transporter bisher erlaubt, was mit der neuen StVO geändert ist.

Von Conrad von Meding