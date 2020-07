Limmer

Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll feststehen, ob eine Stadtbahnanbindung des Neubaugebiets Wasserstadt wirtschaftlich ist. Das hat Conrad Vinken, Leiter des Fachbereichs Verkehr der Region Hannover, jetzt dem Bezirksrat Linden-Limmer mitgeteilt. Wie berichtet, erstellt die Region zurzeit eine entsprechende Machbarkeitsstudie, in der eine Trassenführung entlang der Wunstorfer Straße und ein Haltepunkt direkt an der Einfahrt zur Wasserstadt vorgesehen sind. Mit einem Schwenk über den früheren Conti-Parkplatz auf die Gleise der Linie 10 soll die Bahn dann weiter in Richtung Ahlem geführt werden.

Stadt mahnt schnelle Ergebnisse an

Im aktuellen Nahverkehrsplan der Region, der dem Bezirksrat zur Abstimmung vorlag, ist diese Variante indes noch nicht enthalten. Das bemängelten nicht nur die Stadtteilpolitiker. Auch die Stadt Hannover kritisiert dies in ihrer Stellungnahme zum Nahverkehrsplan, der die kommenden fünf Jahre umfasst. „Die genannten Untersuchungen zur Anbindung der Wasserstadt sind zu unkonkret für den Zeitraum bis 2025. Es ist zeitnah eine abschließende Klärung für die zukünftige Anbindung der Wasserstadt notwendig“, schreibt die Stadtverwaltung.

Nur mittelfristig umzusetzen

Selbst wenn sich eine Stadtbahntrasse über die Wunstorfer Straße als wirtschaftlich herausstellen sollte, würde ein solches Projekt nur mittelfristig umzusetzen sein. „Es wäre naiv zu denken, dass man in den nächsten fünf Jahren schon etwas bauen kann“, erklärte Verkehrsexperte Vinken. Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz hatte sogar von einem Zeithorizont von einem Jahrzehnt gesprochen, als er die Machbarkeitsstudie für die Trassenführung im November 2019 ankündigte.

Nahverkehrskonzept gefordert

„Man zäumt das Pferd von hinten auf – erst ziehen die Menschen in die Wasserstadt, und danach bekommen sie die nötigen Verkehrsanbindungen“, kritisierte Grünen-Bezirksratspolitiker Daniel Gardemin. Vinken verwies auf die Buslinie 700, über die das Neubaugebiet zunächst erschlossen werden und barrierefrei ausgebaut werden solle. Linken-Fraktionschef David Müller zeigte sich skeptisch: „Die 700 ist schon jetzt ausgelastet“, betonte er. Die zu erwartenden zusätzlichen Fahrgäste von und zur Wasserstadt aufzunehmen sei kaum mehr leistbar. Uwe Staade von der Bürgerinitiative Wasserstadt mahnte einmal mehr ein umfassendes Nahverkehrskonzept an. Unterstützung erhielt er von CDU-Fraktionschefin Gabriele Steingrube.

Besitzer Günter Papenburg will die Altbauten auf dem Wasserstadt-Gelände abreißen lassen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bauplanung zur Wasserstadt: Der Bezirksrat hat sich auf Antrag der SPD einstimmig dafür ausgesprochen, dass das Bebauungsplanverfahren für den zweiten Abschnitt der Wasserstadt erst beginnt, wenn die Zukunft der denkmalgeschützten Altbauten auf dem Gelände gesichert ist. Eigentümer Günter Papenburg will sie abreißen lassen. Mit einer Klage gegen die Stadt war er vor Gericht gescheitert, der Konflikt läuft aber weiter. Auch der Forderung der SPD, eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für den nächsten Bauabschnitt zu planen, stimmte der Bezirksrat einmütig zu. Dem dritten Punkt im SPD-Antrag hingegen, künftig nicht höher und dichter zu bauen als im ersten Abschnitt, versagten die Grünen ihre Zustimmung. Das müsse „ergebnisoffen“ diskutiert werden, meinte Gardemin.

Von Juliane Kaune