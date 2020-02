Im vergangenen Jahr wurde die „Lieblingsbar“ in Herrenhausen bei der „Nacht der Gastronomie“ zur besten Bar Hannovers gewählt. Am Montag, 10. Februar, startet dort ein neues Talkformat. Zum Auftakt spricht CDU-Ratsherr Jesse Jeng mit HAZ-Reporterchef Heiko Randermann darüber, ob Volksparteien in der Großstadt noch zeitgemäß sind.