Linden-Mitte

Das Fahrradgeschäft Rad up! in der Brauhofstraße heißt nun Radicarl – benannt nach seinem neuen Besitzer: Holger Carl. Nach mehr als zwanzig Jahren musste das ehemalige Rad up! aus persönlichen Gründen schließen. Was erst wie das Aus für den beliebten Laden samt Werkstatt schien, ist ein Neuanfang geworden. Mit der Eröffnung von Radicarl dürfen sich nicht nur Fahrradfreunde freuen, sondern auch Inhaber Holger Carl ganz persönlich. Für ihn geht mit einem eigenen Fahrradgeschäft ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung – Fahrräder waren stets ein großes Hobby für den 51-Jährigen.

Ingenieur bei einem Großkonzern

Als studierter Maschinenbauingenieur hat Carl über 20 Jahre bei einem Großkonzern gearbeitet. „Als der Standort jedoch geschlossen wurde dachte ich: Jetzt machst du mal was, was dir wirklich Spaß macht“, erinnert er sich zurück. Ursprünglich wollte der zugezogene Hannoveraner einen Werkstattdienst für Fahrräder aufziehen. „Dann bin ich zufällig auf die Unternehmensbörse der Handelskammer gestoßen, über die ich dann nach monatelanger Suche die Anzeige des ehemaligen Rad up! gefunden habe“, erzählt Carl. Schon während seines Studiums in Hannover habe Carl seine Liebe zum Stadtteil Linden entdeckt. „Deshalb habe ich mich sehr gefreut, einen Laden mitten im Herzen von Linden gefunden zu haben“, sagt er.

Die Liebe zum Stadtteil

Nach einer langen Berufskarriere als Diplomingenieur braucht es zweifellos auch etwas Mut, um sich mit etwas völlig Neuem selbstständig zu machen. „Ein gewisses Risiko gibt es natürlich immer“, sagt Carl, „aber mittlerweile habe ich einen großen Erfahrungsschatz und bin, nun, wo meine Kinder erwachsen sind, auch weitaus freier“. Ängste oder Zweifel habe Carl keine. „Ich freue mich sehr, dass das mit der Umsetzung tatsächlich geklappt hat“.

Individuell angefertigte Räder

Im Großen und Ganzen soll das Konzept des ehemaligen Rad up! weitergeführt werden. Vor allem das Nieschen-Angebot von individuell angefertigten Rädern will Carl mit großer Überzeugung fortführen. „Anhand der Körpermaße eines Kunden kann ein Rad ganz individuell gebaut werden“, erklärt er, „als recht groß gewachsener Mensch weiß ich, dass es wirklich keinen Spaß macht, mit einem Rad unterwegs zu sein, das nicht optimal passt“.

Auch wenn Carl das Grundkonzept der Vorbesitzerin zum Großteil übernimmt, plant er, das Angebot etwas zu erweitern. „Das ist dann eben der persönliche Stempel, dem man einem Laden gibt“, sagt der Ladenbesitzer und lächelt. Reparaturen und den Verkauf von Einzelteilen möchte Carl weiter anbieten, „Fahrräder wird es aufgrund langer Lieferzeiten vorerst nur nach und nach geben“, sagt Holger Carl.

Von Sheila Dierks