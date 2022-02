Hannover

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) bezeichnet sich selbst gern als Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er bekleidet bereits hohe Ämter in der Nord Stream AG. Nun hat ihn der russische Energieriese Gazprom für den Aufsichtsrat des Staatskonzerns nominiert.

HAZ-Leser Rüdiger Hohlfeld aus Hannover: „Ein Wolf im Schafspelz“

Warum wechselt Herr Schröder nach nochmaligem Aufstieg bei Gazprom seinen Wohnsitz nicht zu seinem Autokratenfreund Putin nach Russland? Hier würde er das „Säbelrasseln“ seines Freundes viel effektiver aus nächster Nähe erleben. Ach ja, so manche Sprüche dürfte er wohl dort dann auch nicht mehr von sich geben.

Ich glaube, Herr Schröder hat jedes Gefühl, zu europäischer Loyalität und sozialdemokratischem Gedankengut verloren. Wie konnte dieser Mensch nur Kanzler unseres Rechtsstaates werden? Ein Wolf im Schafspelz, dem das Hemd näher ist als die Hose.

Rüdiger Hohlfeld, Hannover

HAZ-Leser Utz Schmidtklo aus Burgwedel: „Scholz und SPD in den Rücken gefallen“

Was bewegt einen 77-jährigen Altkanzler zu einer derartigen Haltung und Einstellung gegenüber einem Jobangebot sowie seinem „lupenreinen Demokraten“ und Freund? Zeig mir deine Freunde und ich sag’ dir, wer du bist. Als SPD-Mitglied wäre ich spätestens jetzt ausgetreten. Wer ist dieser Altkanzler, der sich von Putin „kaufen“ lässt? Der seiner eigenen Partei, seinem jetzigen SPD-Kanzler und allen friedliebenden Bürgern mit seinen Bemerkungen in den Rücken fällt?

Er hätte meinen Respekt (wie damals, als ich ihn wählte), wenn er seinem „Freund“ klarmachen würde, dass Russland keine militärischen Macht-„Spiele“ direkt an der Grenze zur Ukraine und an den Grenzen zur Nato nötig hat, dass es ein Zeichen von Schwäche und Angst ist, eine Opposition und Meinungsfreiheit mit allen Mitteln der Unterdrückung zu verhindern.

Bei aller Kritik am unverständlichen Handeln Russlands darf man aber nicht den Verlauf unserer eigenen Geschichte aus dem Blick verlieren. Psychopathisches Weltmachtstreben hat es in Deutschland vor gut 80 Jahren schon gegeben. Vielleicht kann Herr Schröder seinem Freund eine eventuell auch daraus resultierende Angst nehmen, indem er ihm deutlich macht, dass unser Nato-Bündnis keine Angriffsstrategien verfolgt – und dass wir nur ein Ziel im Auge haben: freies und friedliches Leben, das auch für die Menschen selbstverständlich sein sollte, deren Präsident Putin ist. Utz Schmidtklo, Burgwedel

HAZ-Leser Horst Kanus aus Wunstorf: „SPD wählen? So jedenfalls nicht mehr“

Solange Schröder noch Mitglied der SPD ist, werde ich diese Partei nicht mehr wählen. Horst Kanus, Wunstorf

HAZ-Leser Rolf Meyer aus Wennigsen: „Schröder die Bühne entziehen“

Der heutige Kommentar zu Gerhard Schröder erstaunt mich sehr. Auch wenn mir die Auftritte des Ex-Kanzlers überhaupt nicht gefallen, so sollte man doch mal die Kirche im Dorf lassen. Schröder ist Privatier. Er kann tun und lassen, was er will. Er kann auch sagen, was er will. Und Aufsichtsrat werden, wo er will. Und sein Büro als Bundeskanzler steht ihm zu, so ist das bei Ex-Kanzlern.

Allerdings sollten die Medien nicht jede Äußerung des Ex-Kanzlers auch publizieren – oder besser überhaupt nichts. Denn seine Äußerungen werden ja erst durch die Bühne, die die Medien ihm geben, so problematisch. Und da seine Aussagen weit von der Qualität eines Helmut Schmidt entfernt sind, können die Medien ja sicher gern darauf verzichten.Rolf Meyer, Wennigsen

HAZ-Leser Klaus Hantelmann aus Langenhagen: „Spaltpilz für die Regierungskoalition“

Quo vadis, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, kann man nur sagen! Die Parteispitzen und wohl auch viele Mitglieder der SPD müssen doch erstaunt oder eher verärgert über Gerhard Schröders weitere Tätigkeit für russische Staatsunternehmen, nun bei Gazprom, sein. Unterstützt er doch als ehemaliger Bundeskanzler somit ein absolut diktatorisches Regime, das die einfachsten bürgerlichen Freiheiten mit Füßen tritt.

Willy Brandt führte 1969 im letztlich für die SPD erfolgreichen Wahlkampf zur Bundestagswahl seine Kampagne unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“. Würde ein russischer Oppositionspolitiker einen solche Slogan verwenden, endete er wie viele andere im Gefängnis. Zudem hat sich durch Schröders Engagement für russische Staatsunternehmen auch ein Spaltpilz in der noch jungen Regierungskoalition breitgemacht, denn im Gegensatz zur SPD praktizieren die Grünen eine eher werteorientierte Außenpolitik. Da kann man nur gespannt sein, wie es weitergeht!Klaus Hantelmann, Langenhagen

HAZ-Leserin Brigitte Harms aus Schellerten: „Auf Privilegien verzichten“

Der Steuerzahlerbund ruft Schröder zu Verzicht auf – und die SPD wäre gut beraten, sich schnellstens dieser Forderung anzuschließen und Herrn Schröder öffentlich zum Verzicht all seiner Privilegien aufzufordern. Für was braucht er Büro, Mitarbeiter, Dienstwagen vom deutschen Steuerzahler? Das hat er doch alles bei Gazprom! Auch der Zuverdienst gehört für alle öffentlichen Personen auf den Prüfstand. Dieser ehemalige Kanzler ist doch an Peinlichkeit und Frechheit kaum zu überbieten. Er sollte uns auch mit seinen TV-Auftritten verschonen. Also, liebe SPD, traut euch, sonst ist der nächste Absturz gewiss! Brigitte Harms, Schellerten

HAZ-Leser Detlef Meese aus Wunstorf: „Gleich nach Russland umziehen“

Sollte Gerhard Schröder einen weiteren Job bei dem russischen Konzern erhalten, dann sollte er auch gleich seinen Wohnort dorthin verlegen. Dann kann er mit seinem Saufkumpel Putin öfter und einfacher feiern. Unglaublich, ich bin sprachlos. Detlef Meese, Wunstorf

